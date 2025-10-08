РФ обстріляла електричку, працівник вишу Харкова славив РФ – підсумки 8 жовтня
РФ ударила по електричці “Смерчем”, Сад Шевченка готують до зими, у Харкові всім повернули електрику – МГ «Об’єктив» нагадує головні новини 8 жовтня.
Обстрілом зачепило електропоїзд «Слатине – Харків»
Росіяни обстріляли Дергачі касетними боєприпасами з РСЗВ «Смерч» близько 10 ранку. Поранень зазнав чоловік 72 років. Дісталося внаслідок «прильотів» електричці, що рухалася зі Слатиного в Харків. У вагонах вилетіли вікна, уламки пошкодили обшивку.
Енергетики працювали цілодобово – Харків знову зі світлом
Харків знову зі світлом. Воно зникло в частині кількох районів після двох поспіль нічних масованих ударів російських БпЛА. «Нальоти» були на Новобаварський і Немишлянський райони.
СБУ затримала адміна телеграм-каналу, який любив російську пропаганду
СБУ та Нацполіція затримали в Харкові адміна телеграм-каналу, який публікував фейки російської пропаганди, а також «інструкції», як перешкоджати працівникам ТЦК і СП. Паралельно з цією діяльністю адмін працював в одному з провідних університетів Харкова.
У Харкові розбирають клумби перед зимою
Сад Шевченка в Харкові готують до зими. З клумб і вазонів прибирають однорічні рослини, щоб запобігти поширенню шкідників і хвороб. Квіти, які викопали, не викидатимуть. Їх пересадять у теплиці, де ще й розмножать живцюванням.
Також МГ “Об’єктив” повідомляла сьогодні про таке:
Новини за темою:
- Категорії: Оригінально, Події, Харків; Теги: електрика, итоги, итоги дня, рф, Харків, электричка;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «РФ обстріляла електричку, працівник вишу Харкова славив РФ – підсумки 8 жовтня»; з категорії Оригінально на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 8 Жовтня 2025 в 23:07;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "РФ ударила по електричці “Смерчем”, Сад Шевченка готують до зими, у Харкові всім повернули електрику – МГ «Об’єктив» нагадує головні новини 8 жовтня. ".