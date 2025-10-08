РФ обстріляла електричку, працівник вишу Харкова славив РФ – підсумки 8 жовтня

РФ ударила по електричці “Смерчем”, Сад Шевченка готують до зими, у Харкові всім повернули електрику – МГ «Об’єктив» нагадує головні новини 8 жовтня.

<br />

Росіяни обстріляли Дергачі касетними боєприпасами з РСЗВ «Смерч» близько 10 ранку. Поранень зазнав чоловік 72 років. Дісталося внаслідок «прильотів» електричці, що рухалася зі Слатиного в Харків. У вагонах вилетіли вікна, уламки пошкодили обшивку.

Харків знову зі світлом. Воно зникло в частині кількох районів після двох поспіль нічних масованих ударів російських БпЛА. «Нальоти» були на Новобаварський і Немишлянський райони.

СБУ та Нацполіція затримали в Харкові адміна телеграм-каналу, який публікував фейки російської пропаганди, а також «інструкції», як перешкоджати працівникам ТЦК і СП. Паралельно з цією діяльністю адмін працював в одному з провідних університетів Харкова.

Сад Шевченка в Харкові готують до зими. З клумб і вазонів прибирають однорічні рослини, щоб запобігти поширенню шкідників і хвороб. Квіти, які викопали, не викидатимуть. Їх пересадять у теплиці, де ще й розмножать живцюванням.

Також МГ “Об’єктив” повідомляла сьогодні про таке: