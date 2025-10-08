Live
РФ обстріляла електричку, працівник вишу Харкова славив РФ – підсумки 8 жовтня

Оригінально 23:07   08.10.2025
Оксана Якушко
РФ обстріляла електричку, працівник вишу Харкова славив РФ – підсумки 8 жовтня

РФ ударила по електричці “Смерчем”, Сад Шевченка готують до зими, у Харкові всім повернули електрику – МГ «Об’єктив» нагадує головні новини 8 жовтня. 

Обстрілом зачепило електропоїзд «Слатине – Харків»

Росіяни обстріляли Дергачі касетними боєприпасами з РСЗВ «Смерч» близько 10 ранку. Поранень зазнав чоловік 72 років. Дісталося внаслідок «прильотів» електричці, що рухалася зі Слатиного в Харків. У вагонах вилетіли вікна, уламки пошкодили обшивку.

Енергетики працювали цілодобово – Харків знову зі світлом

Харків знову зі світлом. Воно зникло в частині кількох районів після  двох поспіль нічних масованих ударів російських БпЛА. «Нальоти» були на Новобаварський і Немишлянський райони.

СБУ затримала адміна телеграм-каналу, який любив російську пропаганду 

СБУ та Нацполіція затримали в Харкові адміна телеграм-каналу, який публікував фейки російської пропаганди, а також «інструкції», як перешкоджати працівникам ТЦК і СП. Паралельно з цією діяльністю адмін працював в одному з провідних університетів Харкова.

У Харкові розбирають клумби перед зимою

Сад Шевченка в Харкові готують до зими. З клумб і вазонів прибирають однорічні рослини, щоб запобігти поширенню шкідників і хвороб. Квіти, які викопали, не викидатимуть. Їх пересадять у теплиці, де ще й розмножать живцюванням.

Також МГ “Об’єктив” повідомляла сьогодні про таке: 

  1. Укриття для подолання дитячих страхів облаштували в Харкові – деталі (відео)
  2. Численні влучання у багатоповерхівку в Харкові: на якому етапі відновлення 📷
  3. Похолодання та дощі: що очікувати від погоди на Харківщині у найближчі дні
Автор: Оксана Якушко
