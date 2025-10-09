Новости Харькова — главное 9 октября: ситуация в Купянске
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
07:27
ISW: россияне продвинулись в Купянске и заявили о возобновлении боев в городе
На геолокационных кадрах видно, что оккупанты недавно продвинулись вдоль трассы Р-79 Купянск-Чугуев. Таким образом, уточнили эксперты, враг захватил часть территорий в центре Купянска.
«Российские войска атаковали под самим Купянском; севернее Купянска у Западного и в сторону Кутьковки; к северо-востоку от Купянска в районе Красного Первого и Каменки; восточнее Купянска вблизи Петропавловки; и юго-восточнее Купянска в районе Степной Новоселовки и Песчаного 7 и 8 октября», – сообщили аналитики.
Кроме того, российский блогер заявил, что ВС РФ возобновили бои в Купянске. Он отметил, что до этого в городе было относительное затишье.
Также враг пытался наступать на Южно-Слобожанском направлении. Атаки зафиксировали около Липцев, Синельниково, Волчанска и Волчанских Хуторов. Однако продвинуться россиянам не удалось.
Ситуация на остальных направлениях на Харьковщине осталась без изменений, добавили в ISW.
