Новини Харкова — головне 9 жовтня: ситуація у Куп’янську
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».
07:27
ISW: росіяни просунулися у Куп’янську та заявили про відновлення боїв у місті
На геолокаційних кадрах видно, що окупанти нещодавно просунулися вздовж траси Р-79 Куп’янськ-Чугуївв. Таким чином, уточнили експерти, ворог захопив частину територій у центрі Куп’янська.
“Російські війська атакували під самим Куп’янськом; на північ від Куп’янська біля Западного і в бік Кутьківки; на північний схід від Куп’янська в районі Красного Першого і Кам’янки; на схід від Куп’янська поблизу Петропавлівки; і на південний схід від Куп’янська в районі Степової Новоселівки і Піщаного 7 і 8 жовтня”, – повідомили аналітики.
Крім того, російський блогер заявив, що ЗС РФ відновила бої в Куп’янську. Він зазначив, що до цього у місті було відносне затишшя.
Також ворог намагався наступати на Південно-Слобожанському напрямку. Атаки зафіксували біля Липців, Синельникового, Вовчанська та Вовчанських Хуторів. Однак просунутися росіянам не вдалося.
Ситуація на інших напрямках на Харківщині залишилася без змін, додали в ISW.
