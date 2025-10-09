Live
  • Чт 09.10.2025
  • Харків  +12°С
  • USD 41.4
  • EUR 48.14

Новини Харкова — головне 9 жовтня: ситуація у Куп’янську

Україна 07:27   09.10.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Новини Харкова — головне 9 жовтня: ситуація у Куп’янську

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

07:27

ISW: росіяни просунулися у Куп’янську та заявили про відновлення боїв у місті

На геолокаційних кадрах видно, що окупанти нещодавно просунулися вздовж траси Р-79 Куп’янськ-Чугуївв. Таким чином, уточнили експерти, ворог захопив частину територій у центрі Куп’янська.

“Російські війська атакували під самим Куп’янськом; на північ від Куп’янська біля Западного і в бік Кутьківки; на північний схід від Куп’янська в районі Красного Першого і Кам’янки; на схід від Куп’янська поблизу Петропавлівки; і на південний схід від Куп’янська в районі Степової Новоселівки і Піщаного 7 і 8 жовтня”, – повідомили аналітики.

Крім того, російський блогер заявив, що ЗС РФ відновила бої в Куп’янську. Він зазначив, що до цього у місті було відносне затишшя.

Також ворог намагався наступати на Південно-Слобожанському напрямку. Атаки зафіксували біля Липців, Синельникового, Вовчанська та Вовчанських Хуторів. Однак просунутися росіянам не вдалося.

Ситуація на інших напрямках на Харківщині залишилася без змін, додали в ISW.

Читайте також: Сьогодні 9 жовтня 2025 року: яке свято та день в історії

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Новини Харкова — головне 9 жовтня: ситуація у Куп’янську
Новини Харкова — головне 9 жовтня: ситуація у Куп’янську
09.10.2025, 07:27
ISW: росіяни просунулися у Куп’янську та заявили про відновлення боїв у місті
ISW: росіяни просунулися у Куп’янську та заявили про відновлення боїв у місті
09.10.2025, 07:16
Сьогодні 9 жовтня 2025: яке свято та день в історії
Сьогодні 9 жовтня 2025: яке свято та день в історії
09.10.2025, 06:00
Похолодання та дощі: що очікувати від погоди на Харківщині у найближчі дні
Похолодання та дощі: що очікувати від погоди на Харківщині у найближчі дні
08.10.2025, 13:14
РФ обстріляла електричку, працівник вишу Харкова славив РФ – підсумки 8 жовтня
РФ обстріляла електричку, працівник вишу Харкова славив РФ – підсумки 8 жовтня
08.10.2025, 23:07
Вдень значний дощ. Прогноз погоди на 9 жовтня у Харкові й області
Вдень значний дощ. Прогноз погоди на 9 жовтня у Харкові й області
08.10.2025, 20:15

Новини за темою:

08.10.2025
Новини Харкова – головне 8 жовтня: повернули світло, піймали адміна тг-каналу
07.10.2025
РФ знищила третю підстанцію, не всі зі світлом – підсумки 7 жовтня
07.10.2025
Новини Харкова — головне за 7 жовтня: просування РФ, що зі світлом
06.10.2025
У Харкові знищені дві підстанції, поранено голову громади – підсумки 6 жовтня
06.10.2025
Новини Харкова — головне за 6 жовтня: Харків атакують БпЛА


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «Новини Харкова — головне 9 жовтня: ситуація у Куп’янську»; з категорії Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 9 Жовтня 2025 в 07:27;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".