Новости Харькова — главное 10 октября: последствия обстрела Украины

Происшествия 07:57   10.10.2025
Николь Костенко-Лагутина
Новости Харькова — главное 10 октября: последствия обстрела Украины

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

07:57

Массированный обстрел Украины сегодня: РФ била по энергетике, погиб ребенок

Сегодня, 10 октября, РФ вновь совершила массированный комбинированный обстрел Украины. Под ударами врага этой ночью оказалась столица, а также Запорожье, Каменское, Кривой Рог и Днепр. По данным украинских защитников, оккупанты выпустили на Украину БпЛА и баллистику. Первые дроны полетели около 02:48 – в Киеве начала работать ПВО. Вскоре россияне запустили и баллистику. Мэр Виталий Кличко сообщил, что под ударами – объекты энергетической инфраструктуры. Утром стало известно о 12 пострадавших, восемь из них – госпитализированы. Также, по информации городского головы, левый берег Киева полностью обесточен. Последствия вражеской атаки показали в ГСЧС.

Обстрел Киева 10 октября

«В Печерском районе обломки повлекли за собой пожар в многоэтажке. Спасатели спасли 20 человек, 9 — травмированы, пятеро переданы медикам. В Подольском и Деснянском районах обломки упали на открытую территорию — без возгорания и разрушений», – написали спасатели.

Кроме того, из-за обстрела столицы, поезда метро будут курсировать с задержками, а часть станций будут закрыты, передают в КГГА.

Кроме того, взрывы звучали и в Запорожье. Так зафиксировали «прилеты» КАБов. Глава Запорожской ОГА Иван Федоров сообщил, что есть раненые, также в результате атаки погиб 7-летний мальчик.

«Медики до последнего боролись за жизнь ребенка, но травмы оказались слишком тяжелыми», – написал Федоров.

По его информации, Запорожье было под атакой врага больше шести часов. Кроме того, перекрыли движение по плотине Днепровской ГЭС.

«В Запорожье перекрыт проезд по плотине ДнепроГЭС — это предупредительные меры. Движение будет возобновлено, как только позволит ситуация безопасности», – написал Федоров.

Звучали взрывы и в Днепре. Местные ТГ-каналы писали, что город атаковали с десяток беспилотников. Начались перебои со светом.

Читайте также: Сегодня 10 октября 2025: какой праздник и день в истории

Автор: Николь Костенко-Лагутина
