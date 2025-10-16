Жители двух районов Харькова останутся без света в пятницу — адреса

В пятницу, 17 октября, с 10:00 до 14:00 будут обесточены потребители частей Немышлянского и Индустриального районов. В это время на электросетях будут проводить неотложный ремонт.

Как сообщает пресс-служба АО «Харьковоблэнерго», света не будет на следующих улицах:

ул. Академика Подгорного, пер. Академика Подгорного, ул. Василия Вышиваного, ул. Лизогубовская, ул. Межигорская, пр-д Велозаводский, пер. Велозаводский, ул. Высокогорная, в-д Высокогорный, пер. Высокогорный, 1-й в-д Высокогорный, 2-й в-д Высокогорный, 3-й в-д Высокогорный, 4-й в-д Высокогорный, в-д Галицкий, ул. Источник, ул. Кармелюка, ул. Коммунальщиков, ул. Котельная, пер. Котельный, пер. Крутянский, ул. Лоджская, 1-й пр-д Луговой, 2-й пр-д Луговой, 3-й пр-д Луговой, ул. Люблинская, ул. Межигорская, ул. Могилевская, пер. Могилевский, ул. Немишлянская, пр-т Александровский, ул. Подъемная, ул. Плодородная, 1-й пер. Плодородный, ул. Радостная, ул. Танковая, ул. Ясеневая.

Также временно обесточат следующие адреса:

🔹 ул. Енакиевская: 10А, 11А, 14, 15, 16, 17, 19;

🔹 ул. Немишлянская: 330;

🔹 ул. Велозаводская: 2, 3, 4;

🔹 ул. Высокогорная: 2, 2А, 19А, 21;

🔹 ул. Автогенная: 12Б;

🔹 ул. Душкина: 9, 11;

🔹 ул. Душкина/пр-т Архитектора Алешина: 13-26;

🔹 пр-т Архитектора Алешина: 20-26, 22;

🔹 пр-т Архитектора Алешина/ул. Генерала Момота:15-20-22;

🔹 ул. Черняховского: 29А;

🔹 пр-т Героев Харькова: 246А, 264А, 273Г, 273А, 273Б, 273В, 248, 246Б, 246, 248Г, 250В, 250А, 252А, 252, 254, 254А, 254Б, 254В;

🔹 пер. Пятигорский: 2А, 57;

🔹 ул. Бригады Хартия: 50/4, 49Г, 49Д, 47А, 47В, 47, 51, 49, 49Б, 49А, 45Б, 45, 43А;

🔹 бул-р Богдана Хмельницкого: 5, 7, 50/3;

🔹 пер. Сергея Ефремова: 13, 2А;

🔹 ул. Академика Филиппова: 42, 40, 7;

🔹 ул. Коммунальщиков: 2/10;

🔹 ул. Василия Вышиваного: 10/9;

🔹 ул. Пожарского: 1;

🔹 ул. Мира: 3, 6, 6а;

🔹 ул. Северная: 2;

🔹 ул. Библика: 1Г, 1А, 1В, 1Д, 1Б.

Ранее в АО «Харьковоблэнерго» информировали, что в регионе 16 октября с 16:00 до 24:00 будут применены ограничения мощности для промышленности и бизнеса. О том, что на Харьковщине вновь применяют графики аварийных отключений, в облэнерго» сообщили около 16:20.

До этого энергетики объясняли, что графики аварийных отключений вводятся при дефиците электроэнергии в течение 15 минут после получения соответствующего распоряжения от НЭК «Укрэнерго». Относительно возобновления электроснабжения решение также принимает «Укрэнерго». Заранее проинформировать абонентов об аварийных отключениях энергетики не могут.