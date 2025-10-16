Мешканці двох районів Харкова залишаться без світла в п’ятницю — адреси
У п’ятницю, 17 жовтня, з 10:00 до 14:00 будуть знеструмлені споживачі частин Немишлянського та Індустріального районів. У цей час на електромережах проводитимуть невідкладний ремонт.
Як повідомляє пресслужба АТ «Харківобленерго», світла не буде на наступних вулицях:
вул. Академіка Підгорного, пров. Академіка Підгорного, вул. Василя Вишиваного, вул. Лизогубівська, вул. Межигірська, пр-д Велозаводський, пров. Велозаводський, вул. Високогірна, в-д Високогірний, пров. Високогірний, 1-й в-д Високогірний, 2-й в-д Високогірний, 3-й в-д Високогірний, 4-й в-д Високогірний, в-д Галицький, вул. Джерельна, вул. Кармелюка, вул. Комунальників, вул. Котельна, пров. Котельний, пров. Крутянський, вул. Лодзька, 1-й пр-д Луговий, 2-й пр-д Луговий, 3-й пр-д Луговий, вул. Люблінська, вул. Межигірська, вул. Могилевська, пров. Могилевський, вул. Немишлянська, пр-т Олександрівський, вул. Підйомна, вул. Плідна, 1-й пров. Плідний, вул. Радісна, вул. Танкова, вул. Ясенева.
Також тимчасово знеструмлять наступні адреси:
🔹 вул. Єнакіївська: 10А, 11А, 14, 15, 16, 17, 19;
🔹 вул. Немишлянська: 330;
🔹 вул. Велозаводська: 2, 3, 4;
🔹 вул. Високогірна: 2, 2А, 19А, 21;
🔹 вул. Автогенна: 12Б;
🔹 вул. Душкіна: 9, 11;
🔹 вул. Душкіна/пр-т Архітектора Альошина: 13-26;
🔹 пр-т Архітектора Альошина: 20-26, 22;
🔹 пр-т Архітектора Альошина/вул. Генерала Момота:15-20-22;
🔹 вул. Черняховського: 29А;
🔹 пр-т Героїв Харкова: 246А, 264А, 273Г, 273А, 273Б, 273В, 248, 246Б, 246, 248Г, 250В, 250А, 252А, 252, 254, 254А, 254Б, 254В;
🔹 пров. П’ятигорський: 2А, 57;
🔹 вул. Бригади Хартія: 50/4, 49Г, 49Д, 47А, 47В, 47, 51, 49, 49Б, 49А, 45Б, 45, 43А;
🔹 бул-р Богдана Хмельницького: 5, 7, 50/3;
🔹 пров. Сергія Єфремова: 13, 2А;
🔹 вул. Академіка Філіпова: 42, 40, 7;
🔹 вул. Комунальників: 2/10;
🔹 вул. Василя Вишиваного: 10/9;
🔹 вул. Пожарського: 1;
🔹 вул. Миру: 3, 6, 6а;
🔹 вул. Північна: 2;
🔹 вул. Біблика: 1Г, 1А, 1В, 1Д, 1Б.
Раніше в АТ «Харківобленерго» інформували, що в регіоні 16 жовтня з 16:00 до 24:00 будуть застосовані обмеження потужності для промисловості та бізнесу. Про те, що на Харківщині знову застосовують графіки аварійних відключень, в обленерго повідомили близько 16:20.
До цього енергетики пояснювали, що графіки аварійних відключень запроваджуються при дефіциті електроенергії протягом 15 хвилин після отримання відповідного розпорядження від НЕК «Укренерго». Щодо відновлення електропостачання рішення також ухвалює «Укренерго». Заздалегідь проінформувати абонентів про аварійні відключення енергетики не можуть.
