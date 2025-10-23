Гибель командира ГСЧС, в Харькове наградили героев – итоги 23 октября

Повторный удар россиян убил спасателя, в Харькове наградили спасателей детей, Лозовщина без света. МГ «Объектив» напоминает главные новости 23 октября.

<br />

Спасатель ГСЧС Юрий Чистиков трагически погиб на Купянщине и еще пятеро его коллег пострадали. Все они стали жертвами повторного удара россиян, когда приехали в село Зеленая Роща Великобурлукской громады тушить пожар, возникший из-за падения БпЛА. Вскоре россияне нанесли еще один удар. Погиб командир отделения пожарной части 50-летний Юрий Чистиков. У него осталась дочь.

Утром мэр Лозовой Сергей Зеленский сообщил, что в результате воздушной атаки в городе повреждены предприятия критической инфраструктуры и дома. К счастью, обошлось без жертв. Однако 25 тысяч абонентов остались без света, а централизованное водоснабжение заживили от генераторов.

Погибшего озеленителя, который в момент «прилета» убирал улицу, звали Виталий Сотник. Что касается пострадавших, то в больнице находятся три человека. Состояние двух среднее. В тяжелом остается женщина, которая была у эпицентра взрыва и получила ожоги 30% тела.

Спасателей и полисменов, накануне выносивших малышей из задымленного подвала атакованного россиянами детсада, наградил мэр Игорь Терехов. Он подчеркнул: если бы не эти храбрецы, вражеский удар мог бы обернуться самой ужасной трагедией для Украины и всего цивилизованного мира.

В центре Харькова завершают сезон цветников. Однолетние растения, украшавшие клумбы у памятника Кобзарю в саду Шевченко, понемногу начали убирать коммунальщики. Однако голую почву на зиму не оставят. Краски цветникам в холодное время года будут придавать узоры из цветной коры.