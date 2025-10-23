Гибель командира ГСЧС, в Харькове наградили героев – итоги 23 октября
Повторный удар россиян убил спасателя, в Харькове наградили спасателей детей, Лозовщина без света. МГ «Объектив» напоминает главные новости 23 октября.
Командир отделения ГСЧС погиб на Купянщине от повторного удара россиян
Спасатель ГСЧС Юрий Чистиков трагически погиб на Купянщине и еще пятеро его коллег пострадали. Все они стали жертвами повторного удара россиян, когда приехали в село Зеленая Роща Великобурлукской громады тушить пожар, возникший из-за падения БпЛА. Вскоре россияне нанесли еще один удар. Погиб командир отделения пожарной части 50-летний Юрий Чистиков. У него осталась дочь.
Россияне ночью атаковали энергетику Лозовского района – без света 25 тысяч семей
Утром мэр Лозовой Сергей Зеленский сообщил, что в результате воздушной атаки в городе повреждены предприятия критической инфраструктуры и дома. К счастью, обошлось без жертв. Однако 25 тысяч абонентов остались без света, а централизованное водоснабжение заживили от генераторов.
В КП «Дорремстрой» назвали имя погибшего накануне озеленителя
Погибшего озеленителя, который в момент «прилета» убирал улицу, звали Виталий Сотник. Что касается пострадавших, то в больнице находятся три человека. Состояние двух среднее. В тяжелом остается женщина, которая была у эпицентра взрыва и получила ожоги 30% тела.
Терехов наградил спасателей маленьких детсадовцев
Спасателей и полисменов, накануне выносивших малышей из задымленного подвала атакованного россиянами детсада, наградил мэр Игорь Терехов. Он подчеркнул: если бы не эти храбрецы, вражеский удар мог бы обернуться самой ужасной трагедией для Украины и всего цивилизованного мира.
В центре Харькова цветы на клумбах заменяют цветной корой
В центре Харькова завершают сезон цветников. Однолетние растения, украшавшие клумбы у памятника Кобзарю в саду Шевченко, понемногу начали убирать коммунальщики. Однако голую почву на зиму не оставят. Краски цветникам в холодное время года будут придавать узоры из цветной коры.
