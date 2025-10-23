Загибель командира ДСНС, у Харкові нагородили героїв – підсумки 23 жовтня
Повторний удар росіян убив рятувальника, у Харкові нагородили рятівників дітей, Лозівщина без світла. МГ “Об’єктив” нагадує головні новини 23 жовтня.
Командир відділення ДСНС загинув на Куп’янщині від повторного удару росіян
Рятувальник ДСНС Юрій Чистіков трагічно загинув на Куп’янщині й ще п’ятеро його колег постраждали. Усі вони стали жертвами повторного удару росіян, коли приїхали в село Зелений Гай Великобурлуцької громади гасити пожежу, що виникла через падіння БпЛА. Невдовзі росіяни завдали ще одного удару. Загинув командир відділення пожежної частини 50-річний Юрій Чистіков. У нього залишилась донька.
Росіяни вночі атакували енергетику Лозівського району – без світла 25 тисяч родин
Вранці мер Лозової Сергій Зеленський повідомив, що внаслідок повітряної атаки у місті пошкоджені підприємства критичної інфраструктури та будинки. На щастя, обійшлося без жертв. Однак 25 тисяч абонентів залишилися без світла, а централізоване водопостачання заживили від генераторів.
У КП “Шляхрембуд” назвали ім’я загиблого напередодні озеленювача
Загиблого озеленювача, який у момент “прильоту” прибирав вулицю, звали Віталій Сотнік. Що стосується постраждалих, то в лікарні перебувають троє людей. Стан двох середній. У важкому лишається жінка, яка була біля епіцентру вибуху й отримала опіки 30% тіла.
Терехов нагородив рятівників маленьких вихованців дитсадка
Рятувальників і полісменів, що напередодні виносили маленьких вихованців із задимленого підвалу атакованого росіянами дитсадка, нагородив мер Ігор Терехов. Він підкреслив: якби не ці сміливці, ворожий удар міг би обернутися найжахливішою трагедією для України й усього цивілізованого світу.
У центрі Харкова квіти на клумбах замінюють на кольорову кору
У центрі Харкова завершують сезон квітників. Однорічні рослини, що прикрашали клумби біля пам’ятника Кобзареві в саду Шевченка, потроху почали прибирати комунальники. Однак голий ґрунт на зиму не лишатимуть. Барв квітникам у холодну пору року надаватимуть візерунки з кольорової кори.
