Загибель командира ДСНС, у Харкові нагородили героїв – підсумки 23 жовтня

Повторний удар росіян убив рятувальника, у Харкові нагородили рятівників дітей, Лозівщина без світла. МГ “Об’єктив” нагадує головні новини 23 жовтня.

<br />

Рятувальник ДСНС Юрій Чистіков трагічно загинув на Куп’янщині й ще п’ятеро його колег постраждали. Усі вони стали жертвами повторного удару росіян, коли приїхали в село Зелений Гай Великобурлуцької громади гасити пожежу, що виникла через падіння БпЛА. Невдовзі росіяни завдали ще одного удару. Загинув командир відділення пожежної частини 50-річний Юрій Чистіков. У нього залишилась донька.

Вранці мер Лозової Сергій Зеленський повідомив, що внаслідок повітряної атаки у місті пошкоджені підприємства критичної інфраструктури та будинки. На щастя, обійшлося без жертв. Однак 25 тисяч абонентів залишилися без світла, а централізоване водопостачання заживили від генераторів.

Загиблого озеленювача, який у момент “прильоту” прибирав вулицю, звали Віталій Сотнік. Що стосується постраждалих, то в лікарні перебувають троє людей. Стан двох середній. У важкому лишається жінка, яка була біля епіцентру вибуху й отримала опіки 30% тіла.

Рятувальників і полісменів, що напередодні виносили маленьких вихованців із задимленого підвалу атакованого росіянами дитсадка, нагородив мер Ігор Терехов. Він підкреслив: якби не ці сміливці, ворожий удар міг би обернутися найжахливішою трагедією для України й усього цивілізованого світу.

У центрі Харкова завершують сезон квітників. Однорічні рослини, що прикрашали клумби біля пам’ятника Кобзареві в саду Шевченка, потроху почали прибирати комунальники. Однак голий ґрунт на зиму не лишатимуть. Барв квітникам у холодну пору року надаватимуть візерунки з кольорової кори.