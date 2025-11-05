Новости Харькова — главное за 5 ноября: ситуация на Купянщине

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

07:33

ISW: на Купянщине у РФ большие потери, причину будет расследовать комиссия

В Институте изучения войны (ISW) пишут о проблемах военных РФ на Купянском направлении. В частности, аналитики сообщают о больших потерях и давлении со стороны командования.

Так недавно военным, действующим в районе Западного (населенный пункт расположен на севере от Купянска), недавно отказали в отпуске. И когда оккупанты смогут уйти с позиции – не сообщают.

«Блогер утверждал, что прибыла комиссия для расследования тяжелых потерь и установления вины на подразделения 47-й танковой дивизии, действующей на Купянском направлении», – отметили в ISW.

Тем временем в целом ситуация на Харьковщине стабильная – продвижений РФ эксперты не фиксируют. Хотя россияне и пытались распространить ложную информацию о якобы «победах» ВС РФ на Южно-Слобожанском направлении в районе Синельниково, а также на Великобурлукском – возле Мелового и Хатнего.