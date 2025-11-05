Новини Харкова – головне за 5 листопада: ситуація на Купʼянщині
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».
07:33
ISW: на Куп’янщині у РФ великі втрати, причину розслідуватиме комісія
В Інституті вивчення війни (ISW) пишуть про проблеми військових РФ на Куп’янському напрямку. Зокрема, аналітики повідомляють про великі втрати та тиск з боку командування.
Так нещодавно військовим, які діють у районі Западного (населений пункт розташований на півночі від Куп’янська), нещодавно відмовили у відпустці. І коли окупанти зможуть піти з позиції – не повідомляють.
“Блогер стверджував, що прибула комісія для розслідування важких втрат та встановлення провини на підрозділи 47-ї танкової дивізії, що діє на Куп’янському напрямку”, – зазначили в ISW.
Тим часом загалом ситуація на Харківщині стабільна – просування РФ експерти не фіксують. Хоча росіяни і намагалися поширити неправдиву інформацію про нібито “перемоги” ЗС РФ на Південно-Слобожанському напрямку в районі Синельникового, а також на Великобурлуцькому – біля Мілового та Хатнього.
Читайте також: Сьогодні 5 листопада 2025 року: яке свято і день в історії
