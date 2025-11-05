Live
  • Ср 05.11.2025
  • Харків  +6°С
  • USD 42.07
  • EUR 48.33

Новини Харкова – головне за 5 листопада: ситуація на Купʼянщині

Україна 07:33   05.11.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Новини Харкова – головне за 5 листопада: ситуація на Купʼянщині Фото: Василь Голосний

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

07:33

ISW: на Куп’янщині у РФ великі втрати, причину розслідуватиме комісія

В Інституті вивчення війни (ISW) пишуть про проблеми військових РФ на Куп’янському напрямку. Зокрема, аналітики повідомляють про великі втрати та тиск з боку командування.

Так нещодавно військовим, які діють у районі Западного (населений пункт розташований на півночі від Куп’янська), нещодавно відмовили у відпустці. І коли окупанти зможуть піти з позиції – не повідомляють.

“Блогер стверджував, що прибула комісія для розслідування важких втрат та встановлення провини на підрозділи 47-ї танкової дивізії, що діє на Куп’янському напрямку”, – зазначили в ISW.

Тим часом загалом ситуація на Харківщині стабільна – просування РФ експерти не фіксують. Хоча росіяни і намагалися поширити неправдиву інформацію про нібито “перемоги” ЗС РФ на Південно-Слобожанському напрямку в районі Синельникового, а також на Великобурлуцькому – біля Мілового та Хатнього.

Читайте також: Сьогодні 5 листопада 2025 року: яке свято і день в історії

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Що горіло в регіоні через обстріли росіян, повідомили у ДСНС
Що горіло в регіоні через обстріли росіян, повідомили у ДСНС
05.11.2025, 07:47
Як харків’янам уберегтися від FPV-дронів: порада від Синєгубова
Як харків’янам уберегтися від FPV-дронів: порада від Синєгубова
04.11.2025, 11:40
Сотні пакетів із PVP виявили копи у дівчат – подробиці
Сотні пакетів із PVP виявили копи у дівчат – подробиці
28.10.2025, 11:45
Сьогодні 5 листопада 2025: яке свято та день в історії
Сьогодні 5 листопада 2025: яке свято та день в історії
05.11.2025, 06:00
Контратака СОУ в Куп’янську, страта цивільних росіянами– підсумки 4 листопада
Контратака СОУ в Куп’янську, страта цивільних росіянами– підсумки 4 листопада
04.11.2025, 23:11
ЗСУ контратакують у Куп’янську на Харківщині – Машовець (відео)
ЗСУ контратакують у Куп’янську на Харківщині – Машовець (відео)
04.11.2025, 21:08

Новини за темою:

04.11.2025
Контратака СОУ в Куп’янську, страта цивільних росіянами– підсумки 4 листопада
04.11.2025
Новини Харкова – головне за 4 листопада: обстріл передмістя, штраф через мову
03.11.2025
10 КАБ за добу, відстрочка від служби у ЦНАПах Харкова – підсумки 3 листопада
03.11.2025
Новини Харкова – головне 3 листопада: де немає світла, три обстріли за тиждень
02.11.2025
Новини Харкова – головне за 2 листопада: оптимізм щодо Куп’янська, вибухи


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Новини Харкова – головне за 5 листопада: ситуація на Купʼянщині», то перегляньте більше у розділі Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 5 Листопада 2025 в 07:33;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".