В Харькове по-новому ездит транспорт из-за проблем с метро

Ввиду прекращения роботы метрополитена 10 ноября – в Харькове ввели изменения в движении общественного транспорта, передают в пресс-службе мэрии.

«Введен временный трамвайный маршрут №30: разворотный круг «Салтовское» — центр — разворотный круг «Вокзал «Харьков-Пассажирский» (через ул. Академика Павлова, пр. Героев Харькова, пл. Конституции, ул. Полтавский Шлях)», – говорится в сообщении.

На дороги Харькова выведут временные автобусные маршруты:

автостанция «Индустриальная» — пр. Героев Харькова — пл. Конституции;

пр. Победы (разворотный круг троллейбуса) — пл. Конституции (через пр. Людвига Свободы, ул. Ахсарова, пр. Науки, пр. Независимости, ул. Сумскую);

по маршруту троллейбуса №11;

по маршруту троллейбуса №27.

Пути движения такого транспорта временно изменены:

автобусы №20, 22, 31, 33, 57, 62, 67, 68, 72, 96, 99, 109, 123, 128, 140, 243, 273 — курсируют до пл. Конституции;

автобус №222 — курсирует до ст. м. «Защитников Украины»;

автобус №228 — курсирует до ст. м. «Турбоатом»;

троллейбус №13 — курсирует до пл. Конституции (через ул. Олега Громадского, ул. Богдана Хмельницкого и пр. Героев Харькова).

Существенно уменьшили интервалы на автобусных маршрутах №272, №31, №33, №62, а также троллейбусных №40 и №58.

«В то же время интервалы движения на трамвайных маршрутах №8 и 23 и троллейбусном №7 временно увеличатся. Не будут курсировать автобусы №41, 47, 48, 59, 70, 92, 208, 268 и троллейбусы №53 и 56″, – добавили в мэрии.

Напомним, что в ночь на 8 ноября в Харькове слышали порядка восьми взрывов. Враг атаковал ракетами пригород. В целом, по данным ХОВА, по области ударили 13 ракет «Искандер-М». Город и область были обесточены – применили экстренные отключения света. Также в Харькове остановилось движение поездов в метро. Утром 9 ноября в городе ненадолго заработало метро – поезда курсировали около часа, но после снижения напряжения подземку снова перевели на работу в режиме укрытия. Кроме того, из-за проблем с электроснабжением в Харьковской области не будут курсировать некоторые пригородные поезда. Позже в пресс-службе мэрии объяснили, что из-за нестабильной ситуации в энергосистеме ввели новые ограничения в работе общественного транспорта. Не будут курсировать часть троллейбусов и автобусов, а интервал движения некоторых трамваев и троллейбусов временно увеличится. Утром 10 ноября в КП «Харьковский метрополитен» проинформировали, что третьи сутки подряд восстановить работу подземки не удается – ее перевели в режим укрытия.