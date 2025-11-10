У Харкові по-новому їздить транспорт через проблеми з метро

Зважаючи на припинення роботи метрополітену 10 листопада – у Харкові запровадили зміни в русі громадського транспорту, передають у пресслужбі мерії.

“Введено тимчасовий трамвайний маршрут №30: розворотне коло «Салтівське» – центр – розворотне коло «Вокзал «Харків-Пасажирський» (через вул. Академіка Павлова, пр. Героїв Харкова, майдан Конституції, вул. Полтавський Шлях)”, – йдеться у повідомленні.

На дороги Харкова виведуть тимчасові автобусні маршрути:

автостанція «Індустріальна» – пр. Героїв Харкова – майдан Конституції;

пр. Перемоги (розворотне коло тролейбуса) – майдан Конституції (через пр. Людвіга Свободи, вул. Ахсарова, пр. Науки, пр. Незалежності, вул. Сумську);

за шляхом руху тролейбуса №11;

за шляхом руху тролейбуса №27.

Шляхи руху такого транспорту тимчасово змінені:

автобуси №20, 22, 31, 33, 57, 62, 67, 68, 72, 96, 99, 109, 123, 128, 140, 243, 273 – курсують до майдану Конституції;

автобус №222 – курсує до ст. м. «Захисників України»;

автобус №228 – курсує до ст. м. «Турбоатом»;

тролейбус №13 – курсує до майдану Конституції (через вул. Олега Громадського, вул. Богдана Хмельницького та пр. Героїв Харкова).

Істотно зменшили інтервали на автобусних маршрутах №272, №31, №33, №62, а також тролейбусних №40 та №58.

“Водночас інтервали руху на трамвайних маршрутах №8 і 23 та тролейбусному №7 тимчасово зростуть. Не курсуватимуть автобуси №41, 47, 48, 59, 70, 92, 208, 268 та тролейбуси №53 і 56“, – додали в повідомленні.

Раніше МГ “Об’єктив” передавала, що в ніч на 8 листопада у Харкові чули близько восьми вибухів. Ворог атакував ракетами передмістя. Загалом, за даними ХОВА, по області вдарили 13 ракет “Іскандер-М”. Місто та область були знеструмлені – застосували екстрені відключення світла. Також у Харкові зупинився рух поїздів у метро. Вранці 9 листопада у місті підземка ненадовго запрацювала – поїзди курсували близько години, але після зниження напруги її знову перевели на роботу у режимі укриття. Крім того, через проблеми з електропостачанням у Харківській області не курсуватимуть деякі приміські поїзди. Пізніше у пресслужбі мерії пояснили, що через нестабільну ситуацію в енергосистемі запровадили нові обмеження у роботі громадського транспорту. Не курсуватимуть частина тролейбусів та автобусів, а інтервал руху деяких трамваїв та тролейбусів тимчасово збільшиться. Вранці 10 листопада у КП “Харківський метрополітен” поінформували, що третю добу поспіль відновити роботу підземки не вдається – її перевели в режим укриття.