Фанатку РФ в Харькове не остановило СИЗО, заявки на 1000 грн – итоги 15 ноября

В Харькове подозреваемая в госизмене призывала поддерживать врага в СИЗО. Украинцы начали подавать заявку на получение 1000 грн в рамках программы «Зимняя поддержка». Аналитики сообщили, где СОУ имеют успех, а где продвинулся противник. Ночью оккупанты атаковали беспилотниками Лозовую. МГ «Объектив» напоминает главные новости 15 ноября.

По данным облпрокуратуры, фигурантка находится в Государственном учреждении «Харьковский следственный изолятор». Ранее ей инкриминировали госизмену. Среди заключенных она публично отрицала факт вооруженной агрессии РФ против Украины и призывала поддерживать русский мир. Так что правоохранители направили в суд еще один обвинительный акт.

С 15 ноября начался прием заявок на единовременную выплату 1000 грн. Однако утром украинцы начали жаловаться на проблемы в «Дії». В частности, сообщали об ошибке при входе. В пресс-службе приложения просили пользователей повторить попытку позже.

В Институте изучения войны информировали об успехах Сил Обороны на двух направлениях в Харьковской области. По данным аналитиков, украинские войска недавно продвинулись севернее Песчаного, а также на Боровском направлении. При этом осинтеры DeepState сообщили, что оккупанты продвинулись возле села Петропавловка в Купянском районе.

Ночью 15 ноября армия РФ ударила четыре БпЛА по городу Лозовая. Мэр Сергей Зеленский заявил, что в результате обстрела поражены объекты критической инфраструктуры. Это привело к перебоям с теплоснабжением.

Также сегодня МГ «Объектив» сообщала следующее: