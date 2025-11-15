Live

Фанатку РФ в Харькове не остановило СИЗО, заявки на 1000 грн – итоги 15 ноября

Общество 22:05   15.11.2025
Виктория Яковенко
Фанатку РФ в Харькове не остановило СИЗО, заявки на 1000 грн – итоги 15 ноября

В Харькове подозреваемая в госизмене призывала поддерживать врага в СИЗО. Украинцы начали подавать заявку на получение 1000 грн в рамках программы «Зимняя поддержка». Аналитики сообщили, где СОУ имеют успех, а где продвинулся противник. Ночью оккупанты атаковали беспилотниками Лозовую. МГ «Объектив» напоминает главные новости 15 ноября.

В Харькове подозреваемая в госизмене поддерживала врага в СИЗО

По данным облпрокуратуры, фигурантка находится в Государственном учреждении «Харьковский следственный изолятор». Ранее ей инкриминировали госизмену. Среди заключенных она публично отрицала факт вооруженной агрессии РФ против Украины и призывала поддерживать русский мир. Так что правоохранители направили в суд еще один обвинительный акт.

В Украине стартовала программа «Зимняя поддержка»

С 15 ноября начался прием заявок на единовременную выплату 1000 грн. Однако утром украинцы начали жаловаться на проблемы в «Дії». В частности, сообщали об ошибке при входе. В пресс-службе приложения просили пользователей повторить попытку позже.

Ситуация на фронте

В Институте изучения войны информировали об успехах Сил Обороны на двух направлениях в Харьковской области. По данным аналитиков, украинские войска недавно продвинулись севернее Песчаного, а также на Боровском направлении. При этом осинтеры DeepState сообщили, что оккупанты продвинулись возле села Петропавловка в Купянском районе.

Атака на Лозовую

Ночью 15 ноября армия РФ ударила четыре БпЛА по городу Лозовая. Мэр Сергей Зеленский заявил, что в результате обстрела поражены объекты критической инфраструктуры. Это привело к перебоям с теплоснабжением.

Также сегодня МГ «Объектив» сообщала следующее:

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Уже можно подавать заявку на получение 1000 грн «зимней поддержки»: в Дії сбой
Уже можно подавать заявку на получение 1000 грн «зимней поддержки»: в Дії сбой
15.11.2025, 11:24
Без газа в понедельник останется ряд домов в Харькове: адреса
Без газа в понедельник останется ряд домов в Харькове: адреса
15.11.2025, 14:14
Переезд на Салтовке закроют для транспорта и изменят маршруты трамваи
Переезд на Салтовке закроют для транспорта и изменят маршруты трамваи
14.11.2025, 18:23
Враг продвинулся на Харьковщине — DeepState обновил карту
Враг продвинулся на Харьковщине — DeepState обновил карту
15.11.2025, 15:49
Новости Харькова – главное за 15 ноября: что на фронте, Зеленский о Купянске
Новости Харькова – главное за 15 ноября: что на фронте, Зеленский о Купянске
15.11.2025, 21:18
Фанатку РФ в Харькове не остановило СИЗО, заявки на 1000 грн – итоги 15 ноября
Фанатку РФ в Харькове не остановило СИЗО, заявки на 1000 грн – итоги 15 ноября
15.11.2025, 22:05

Новости по теме:

15.11.2025
Ночью Лозовую атаковали БпЛА: о перебоях с теплоснабжением заявил Зеленский
12.11.2025
В Харькове потушили пожары после утренней атаки БпЛА (видео)
07.11.2025
Россияне убили женщину ударом БпЛА в селе Харьковской области
07.11.2025
Чугуев приходит в себя после атаки: мэр заявила о колоссальных убытках (фото)
07.11.2025
Масштабная атака БпЛА на Чугуев: пострадали предприятие и учебное заведение


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Фанатку РФ в Харькове не остановило СИЗО, заявки на 1000 грн – итоги 15 ноября», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 15 ноября 2025 в 22:05;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "МГ «Объектив» напоминает главные новости 15 ноября.".