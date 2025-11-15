Фанатку РФ в Харкові не зупинило СІЗО, заявки на 1000 – підсумки 15 листопада
У Харкові підозрювана у держзраді закликала підтримувати ворога у СІЗО. Українці почали подавати заявку на отримання 1000 грн у межах програми «зимова підтримка». Аналітики повідомили, де СОУ мають успіхи, а де просунувся супротивник. Вночі окупанти атакували безпілотниками Лозову. МГ «Об’єктив» нагадує головні новини 15 листопада.
У Харкові підозрювана у держзраді підтримувала ворога у СІЗО
За даними облпрокуратури, фігурантка наразі перебуває в Державній установі «Харківський слідчий ізолятор». Раніше їй інкримінували держзраду. Серед увʼязнених вона публічно заперечувала факт збройної агресії РФ проти України та закликала підтримувати «русский мир». Тож правоохоронці направили до суду ще один обвинувальний акт.
В Україні стартувала програма «Зимова підтримка»
З 15 листопада почався прийомМГ «Об’єктив» нагадує головні новини 14 листопада. заявок на одноразову виплату 1000 гривень. Однак вранці українці почали скаржитись на проблеми у «Дії». Зокрема, повідомляли про помилку під час входу. У пресслужбі додатка просили користувачів повторити спробу пізніше.
Ситуація на фронті
В Інституті вивчення війни інформували про успіхи Сил Оборони на двох напрямках на Харківщині. За даними аналітиків, українські війська нещодавно просунулися на північ від Піщаного, а також на Борівському напрямку. При цьому осінтери DeepState повідомили, що окупанти просунулись біля села Петропавлівка у Куп’янському районі.
Атака на Лозову
Вночі 15 листопада армія РФ вдарила чотирма БпЛА по місту Лозова. Мер Сергій Зеленський заявив, що внаслідок обстрілу уражені об’єкти критичної інфраструктури. Це спричинило перебої з теплопостачанням.
Також сьогодні МГ “Об’єктив” повідомляла наступне:
Новини за темою:
