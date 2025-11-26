Новости Харькова – главное 26 ноября: ситуация на фронте
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
08:14
Бои немного утихли: на Харьковщине зафиксировали семь атак РФ
Утром 26 ноября Генштаб ВСУ проинформировал, что в течение минувших суток на разных направлениях Харьковской области оккупанты пытались прорваться семь раз.
Так на Южно-Слобожанском направлении россияне атаковали трижды в районе Волчанска и Синельниково. На Купянском – СОУ сдержали четыре штурма РФ около Петропавловки, Купянска и Новоплатоновки.
«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 156 боевых столкновений. Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенных пунктов два ракетных удара с применением 24 ракет, 66 авиационных ударов, сбросив при этом 178 управляемых авиабомб. Кроме этого, произвел 4 494 обстрела, из них 153 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 6 925 дронов-камикадзе», – передают в Генштабе.
07:35
ISW: за отказ атаковать бойца РФ привязали к дереву, пока вокруг летали БпЛА
Аналитики Института изучения войны (ISW) рассказали, как российское командование наказывает военных РФ, отказывающихся биться на Южно-Слобожанском направлении.
«Украинский военный обозреватель Юрий Бутусов 25 ноября сообщил, что военнослужащий российского 82-го мотострелкового полка утверждал, что его командиры привязали его к дереву на четыре часа. Яга» как наказание за отказ воевать в Волчанске», – передают аналитики.
Другой российский военный утверждал, что его сослуживца отправили в бой с привязанной к груди противотанковой миной. Тем временем проблемы у оккупантов есть и на Великобурлукском направлении.
«Российский блогер, который, как сообщается, связан с Северной группировкой войск, жаловался, что командир российского 83-го мотострелкового полка продолжает отдавать приказы о дорогостоящей штурмовой операции на истощение войск вблизи Хатнего», – отметили в Институте изучения войны.
Эксперты констатировали, что на данный момент ситуация на Харьковщине стабильная – продвижения ВС РФ не зафиксировали, но и новых успехов ВСУ успехов не наблюдают.
Читайте также: Сегодня 26 ноября 2025: какой праздник и день в истории
Новости по теме:
- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: главные новости, фронт, Харьков, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Новости Харькова – главное 26 ноября: ситуация на фронте», то посмотрите больше в разделе Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 26 ноября 2025 в 08:14;