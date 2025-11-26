Live

Новости Харькова – главное 26 ноября: ситуация на фронте

Украина 08:14   26.11.2025
Николь Костенко-Лагутина
Новости Харькова – главное 26 ноября: ситуация на фронте

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

08:14

Бои немного утихли: на Харьковщине зафиксировали семь атак РФ

Утром 26 ноября Генштаб ВСУ проинформировал, что в течение минувших суток на разных направлениях Харьковской области оккупанты пытались прорваться семь раз.

Так на Южно-Слобожанском направлении россияне атаковали трижды в районе Волчанска и Синельниково. На Купянском – СОУ сдержали четыре штурма РФ около Петропавловки, Купянска и Новоплатоновки.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 156 боевых столкновений. Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенных пунктов два ракетных удара с применением 24 ракет, 66 авиационных ударов, сбросив при этом 178 управляемых авиабомб. Кроме этого, произвел 4 494 обстрела, из них 153 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 6 925 дронов-камикадзе», – передают в Генштабе.

07:35

ISW: за отказ атаковать бойца РФ привязали к дереву, пока вокруг летали БпЛА

Аналитики Института изучения войны (ISW) рассказали, как российское командование наказывает военных РФ, отказывающихся биться на Южно-Слобожанском направлении.

«Украинский военный обозреватель Юрий Бутусов 25 ноября сообщил, что военнослужащий российского 82-го мотострелкового полка утверждал, что его командиры привязали его к дереву на четыре часа. Яга» как наказание за отказ воевать в Волчанске», – передают аналитики.

Другой российский военный утверждал, что его сослуживца отправили в бой с привязанной к груди противотанковой миной. Тем временем проблемы у оккупантов есть и на Великобурлукском направлении.

«Российский блогер, который, как сообщается, связан с Северной группировкой войск, жаловался, что командир российского 83-го мотострелкового полка продолжает отдавать приказы о дорогостоящей штурмовой операции на истощение войск вблизи Хатнего», – отметили в Институте изучения войны.

Эксперты констатировали, что на данный момент ситуация на Харьковщине стабильная – продвижения ВС РФ не зафиксировали, но и новых успехов ВСУ успехов не наблюдают.

Читайте также: Сегодня 26 ноября 2025: какой праздник и день в истории

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Взрывы слышали в Харькове ночью — Терехов и Синегубов о том, что случилось
Взрывы слышали в Харькове ночью — Терехов и Синегубов о том, что случилось
26.11.2025, 03:28
Массированный удар по Украине, Харьков без воды — итоги 25 ноября
Массированный удар по Украине, Харьков без воды — итоги 25 ноября
25.11.2025, 23:00
Новости Харькова – главное 25 ноября: вода по графику, готовят елки, бюджет
Новости Харькова – главное 25 ноября: вода по графику, готовят елки, бюджет
25.11.2025, 21:35
Сегодня 26 ноября 2025: какой праздник и день в истории
Сегодня 26 ноября 2025: какой праздник и день в истории
26.11.2025, 06:00
Терехов: «Бюджет-2026 планируем». Сохранят ли бесплатный проезд в Харькове
Терехов: «Бюджет-2026 планируем». Сохранят ли бесплатный проезд в Харькове
25.11.2025, 19:56
Бои немного утихли: на Харьковщине зафиксировали семь атак РФ
Бои немного утихли: на Харьковщине зафиксировали семь атак РФ
26.11.2025, 08:10

Новости по теме:

25.11.2025
Массированный удар по Украине, Харьков без воды — итоги 25 ноября
25.11.2025
Новости Харькова – главное 25 ноября: вода по графику, готовят елки, бюджет
24.11.2025
Четверо погибших в Харькове, ДТП с депутатом, рекорд — итоги 24 ноября
24.11.2025
Новости Харькова – главное 24 ноября: последствия ударов, прогноз на декабрь
22.11.2025
Новости Харькова — главное 22 ноября: продвижение РФ, память жертв Голодомора


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Новости Харькова – главное 26 ноября: ситуация на фронте», то посмотрите больше в разделе Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 26 ноября 2025 в 08:14;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».".