Новини Харкова – головне 26 листопада: ситуація на фронті

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

08:14

Бої дещо вщухли: на Харківщині зафіксували сім атак РФ

Вранці 26 листопада Генштаб ЗСУ поінформував, що протягом минулої доби на різних напрямках Харківської області окупанти намагалися прорватися сім разів.

Так на Південно-Слобожанському напрямку росіяни атакували тричі в районі Вовчанська та Синельникового.

На Куп’янському – СОУ стримали чотири штурми РФ біля Петропавлівки, Куп’янська та Новоплатонівки.

“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 156 бойових зіткнень. Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктів двох ракетних ударів із застосуванням 24 ракет, 66 авіаційних ударів, скинувши при цьому 178 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 4 494 обстріли, з них 153 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6 925 дронів-камікадзе“, – передають у Генштабі.

07:35

ISW: за відмову битися бійця РФ прив’язали до дерева, поки поряд літали БпЛА

А

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) розповіли, як російське командування карає військових РФ, які відмовляються битися на Південно-Слобожанському напрямку.

“Український військовий оглядач Юрій Бутусов 25 листопада повідомив, що військовослужбовець російського 82-го мотострілецького полку стверджував, що його командири прив’язали його до дерева на чотири години, поки поруч літали українські безпілотники “Баба Яга” як покарання за відмову воювати у Вовчанську”, – передають аналітики.

Інший російський військовий стверджував, що його товариша по службі відправили в бій з прив’язаною до грудей протитанковою міною. Тим часом проблеми у окупантів є і на Великобурлуцькому напрямку.

“Російський блогер, який, як повідомляється, пов’язаний з Північним угрупованням військ, скаржився, що командир російського 83-го мотострілецького полку продовжує віддавати накази про коштовну штурмову операцію на виснаження військ поблизу Хатнього”, – зазначили в Інституті вивчення війни.

Експерти констатували, що зараз ситуація на Харківщині стабільна – просування ЗС РФ не зафіксували, але й нових успіхів ЗСУ успіхів не спостерігають.