Жителей Харькова и области снова предупредили об опасной погоде

Общество 13:10   27.11.2025
Виктория Яковенко
Жителей Харькова и области снова предупредили об опасной погоде

Об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области в пятницу, 28 ноября, предупредили в Региональном центре по гидрометеорологии.

«28 ноября по городу и области ожидается туман, видимость 200 — 500 м. I уровень опасности, желтый», — отметили синоптики.

Водителей и пешеходов просят быть внимательными и осторожными.

Напомним, в Региональном центре гидрометеорологии сообщали об опасной погоде, которая ожидается сегодня, 27 ноября. Так, в первой половине дня в регионе должен был быть сильный туман – видимость 200-500 метров.

Туман в Харькове и области синоптики прогнозировали и в среду, 26 ноября.

Автор: Виктория Яковенко
