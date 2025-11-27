Жителей Харькова и области снова предупредили об опасной погоде
Об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области в пятницу, 28 ноября, предупредили в Региональном центре по гидрометеорологии.
«28 ноября по городу и области ожидается туман, видимость 200 — 500 м. I уровень опасности, желтый», — отметили синоптики.
Водителей и пешеходов просят быть внимательными и осторожными.
Напомним, в Региональном центре гидрометеорологии сообщали об опасной погоде, которая ожидается сегодня, 27 ноября. Так, в первой половине дня в регионе должен был быть сильный туман – видимость 200-500 метров.
Туман в Харькове и области синоптики прогнозировали и в среду, 26 ноября.
