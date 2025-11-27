Live

Жителів Харкова та області знову попередили про небезпечну погоду

Суспільство 13:10   27.11.2025
Вікторія Яковенко
Жителів Харкова та області знову попередили про небезпечну погоду

Про небезпечні метеорологічні явища в Харківській області у п’ятницю, 28 листопада, попередили у Регіональному центрі з гідрометеорології.

«28 листопада по місту та області очікується туман, видимість 200 – 500 м. I рівень небезпечності, жовтий», – зазначили синоптики.

Водіїв та пішоходів просять бути уважними та обережними.

Нагадаємо, у Регіональному центрі з гідрометеорології повідомляли про небезпечну погоду, яка очікується сьогодні, 27 листопада. Так, у першій половині дня в регіоні мав бути сильний туман – видимість 200-500 метрів.

Туман у Харкові та області синоптики прогнозували і в середу, 26 листопада.

Читайте також: Молочні ріки. Якою буде ціна на масло, сир і сметану в Україні на Новий рік

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Як довго Харківщина ще житиме за графіками відключень світла – обленерго
Як довго Харківщина ще житиме за графіками відключень світла – обленерго
27.11.2025, 13:51
Постраждав 12-річний хлопчик: фото обстріляної області показала прокуратура
Постраждав 12-річний хлопчик: фото обстріляної області показала прокуратура
27.11.2025, 09:35
Відразу два райони Харкова сьогодні будуть без газу
Відразу два райони Харкова сьогодні будуть без газу
27.11.2025, 10:19
Сьогодні в Харкові та області буде небезпечно – попередження синоптиків
Сьогодні в Харкові та області буде небезпечно – попередження синоптиків
27.11.2025, 09:55
Тіло чоловіка знайшли під час пожежі на Харківщині (фото)
Тіло чоловіка знайшли під час пожежі на Харківщині (фото)
27.11.2025, 13:23
За крадіжку даних користувачів судитимуть трьох хлопців. Їм “світить” 15 років
За крадіжку даних користувачів судитимуть трьох хлопців. Їм “світить” 15 років
27.11.2025, 11:00

Новини за темою:

27.11.2025
Жителів Харкова та області знову попередили про небезпечну погоду
27.11.2025
Обіцяв, що ВЛК визнає непридатним: харків’янина затримали – прокуратура
26.11.2025
Ракетний удар, проблеми з теплом і водою в Харкові – підсумки 26 листопада
26.11.2025
Як вимикатимуть світло в Харківській області 27 листопада — графік
26.11.2025
Справу про крадіжку 27 млн на фортифікаціях на Харківщині розслідує НАБУ – ХАЦ


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Жителів Харкова та області знову попередили про небезпечну погоду», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 27 Листопада 2025 в 13:10;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про небезпечні метеорологічні явища в Харківській області у п’ятницю, 28 листопада, попередили у Регіональному центрі з гідрометеорології.".