Жителів Харкова та області знову попередили про небезпечну погоду
Про небезпечні метеорологічні явища в Харківській області у п’ятницю, 28 листопада, попередили у Регіональному центрі з гідрометеорології.
«28 листопада по місту та області очікується туман, видимість 200 – 500 м. I рівень небезпечності, жовтий», – зазначили синоптики.
Водіїв та пішоходів просять бути уважними та обережними.
Нагадаємо, у Регіональному центрі з гідрометеорології повідомляли про небезпечну погоду, яка очікується сьогодні, 27 листопада. Так, у першій половині дня в регіоні мав бути сильний туман – видимість 200-500 метрів.
Туман у Харкові та області синоптики прогнозували і в середу, 26 листопада.
Дата публікації матеріалу: 27 Листопада 2025 в 13:10