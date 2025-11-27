Жителів Харкова та області знову попередили про небезпечну погоду

Про небезпечні метеорологічні явища в Харківській області у п’ятницю, 28 листопада, попередили у Регіональному центрі з гідрометеорології.

«28 листопада по місту та області очікується туман, видимість 200 – 500 м. I рівень небезпечності, жовтий», – зазначили синоптики.

Водіїв та пішоходів просять бути уважними та обережними.

Нагадаємо, у Регіональному центрі з гідрометеорології повідомляли про небезпечну погоду, яка очікується сьогодні, 27 листопада. Так, у першій половині дня в регіоні мав бути сильний туман – видимість 200-500 метрів.

Туман у Харкові та області синоптики прогнозували і в середу, 26 листопада.