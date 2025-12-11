Новости Харькова – главное 11 декабря: как прошла ночь

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

08:17

Генштаб: за прошлые сутки оккупанты пытались прорваться на Харьковщине 20 раз

О боях на Южно-Слобожанском и Купянском направлениях проинформировал утром 11 декабря Генштаб ВСУ.

Так на севере области враг пытался прорваться 11 раз в районе Старицы, Волчанских Хуторов и Волчанска. На Купянском направлении ВСУ отбили девять атак врага. Бои шли возле Петропавловки и Куриловки.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 234 боевых столкновения. Вчера противник нанес 38 авиационных ударов, сбросил 94 управляемых авиабомб. Кроме этого, совершил 3607 обстрелов, в том числе 130 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3622 дронов-камикадзе», – пишут в ГШ.

07:20

Летела баллистика и скоростные цели – Причины ночных тревог в Харькове и области

Тревогу в Харькове и области объявили в 00:13. По информации Воздушных сил ВСУ, возникла угроза применения баллистики с востока.

Отбой для Харькова дали в 00:23. Вскоре на соседнюю область полетели БпЛА – группа беспилотников начала атаковать Днепропетровскую область.

В 01:26 тревогу возобновили – россияне вновь начали атаковать баллистическим оружием.

После чего на Полтавскую область полетели скоростные цели.

Угроза также возникла для Сумской и Днепропетровской областей. Информации об атаках на Харьковщину не было. Отбой тревоги прозвучал в 02:50. По состоянию на 07:20 в Харькове и области «тихо».