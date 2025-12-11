Новини Харкова – головне 11 грудня: як минула ніч

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

08:17

Генштаб: минулої доби окупанти намагалися прорватися на Харківщині 20 разів

Про бої на Південно-Слобожанському та Куп’янському напрямах поінформував зранку 11 грудня Генштаб ЗСУ.

Так на півночі області ворог намагався прорватися 11 разів у районі Стариці, Вовчанських Хуторів та Вовчанська. На Куп’янському напрямку ЗСУ відбили дев’ять атак ворога. Бої йшли біля Петропавлівки та Курилівки.

“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 234 бойових зіткнення. Вчора противник завдав 38 авіаційних ударів, скинув 94 керованих авіабомби. Крім цього, здійснив 3607 обстрілів, зокрема 130 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3622 дронів-камікадзе”, – пишуть у ГШ.

07:20

Летіла балістика та швидкісні цілі – Причини нічних тривог у Харкові та області

Тривогу в Харкові та області оголосили о 00:13. За інформацією Повітряних сил ЗСУ, виникла загроза застосування балістики зі Сходу.

Відбій для Харкова дали о 00:23. Незабаром на сусідній регіон полетіли БпЛА – група безпілотників почала атакувати Дніпропетровську область.

О 01:26 тривогу відновили – росіяни знову почали атакувати балістичною зброєю.

Після чого на Полтавську область полетіли швидкісні цілі.

Загроза також виникла для Сумської та Дніпропетровської областей. Інформації про атаки на Харківщину не було. Відбій тривоги пролунав о 02:50. Станом на 07:20 у Харкові та області “тихо”.