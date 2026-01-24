Тяжелая ночь в Харькове, подозрение врачу комиссии при ТЦК – итоги 24 января
МГ «Объектив» напоминает главные новости 24 января.
Ночью враг массированно атаковал Харьков
Обстрел длился более двух часов. Оккупанты выпустили на город более 20 БпЛА типа «Герань-2». Больше всего досталось Индустриальному и Немышлянскому районам. Есть попадания по жилым домам. Один из ударов пришелся рядом с общежитием, где проживают переселенцы. В здании находились 48 ВПЛ, их переселили. Также сообщалось, что из-за атаки пострадал роддом. По Индустриальному району также «прилетела» ракета «Искандер». По последним данным, пострадал 31 один человек, среди них – два ребенка.
Двухмесячный ребенок погиб в ДТП в Харьковской области
Авария произошла 24 января вблизи города Берестин. Предварительно, 26-летний водитель автомобиля Mitsubishi Lancer не справился с управлением, в результате чего авто съехало на обочину и перекинулось. Пострадали пассажиры машины – 24-летняя женщина и 4-летний ребенок. Младенец от полученных травм погиб.
В Харькове вручили подозрение врачу комиссии при ТЦК
Врача комиссии при ТЦК и СП, которая по совместительству работала ассистенткой кафедры одного из харьковских университетов, подозревают в оформлении инвалидности за деньги. По данным облпрокуратуры, в ноябре прошлого года она предложила горожанину, больному на сахарный диабет, оформить третью группу инвалидности, чтобы он получил отсрочку. За это она получила 4500 долларов.
Также сегодня МГ «Объектив» сообщало следующее:
