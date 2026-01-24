Live

Важка ніч у Харкові, підозра лікарці комісії при ТЦК – підсумки 24 січня

Суспільство 22:08   24.01.2026
Вікторія Яковенко
Важка ніч у Харкові, підозра лікарці комісії при ТЦК – підсумки 24 січня

МГ «Об’єктив» нагадує головні новини 24 січня.

Вночі ворог масовано атакував Харків

Обстріл тривав понад дві години. Окупанти випустили на місто понад 20 БпЛА типу «Герань-2». Найбільше дісталося Індустріальному та Немишлянському районам. Є влучання по житлових будинках. Один з ударів прийшовся поруч із гуртожитком, де проживають переселенці. У будівлі перебували 48 ВПО, їх переселили. Також повідомлялося, що через атаку постраждав пологовий будинок. По Індустріальному районі також «прилетіла» ракета «Іскандер». За останніми даними, постраждала 31 одна людина, серед них – дві дитини.

Двомісячна дитина загинула в ДТП на Харківщині

Аварія сталася 24 січня поблизу міста Берестин. Попередньо, 26-річний водій автомобіля Mitsubishi Lancer не впорався з керуванням, унаслідок чого авто з’їхало на узбіччя та перекинулося. Постраждали пасажири машини – 24-річна жінка та 4-річна дитина. Немовля від отриманих травм загинуло.

У Харкові вручили підозру лікарці комісії при ТЦК

Лікарку комісії при ТЦК та СП, яка за сумісництвом працювала асистенткою кафедри одного з харківських університетів, підозрюють в оформленні інвалідності за гроші. За даними облпрокуратури, у листопаді торік вона запропонувала містянину, хворому на цукровий діабет, оформити третю групу інвалідності, щоб він отримав відстрочку. За це вона отримала 4500 доларів.

Також сьогодні МГ «Об’єктив» повідомляла наступне:

Автор: Вікторія Яковенко
Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко