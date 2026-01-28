Повторное «исчезновение в ТЦК», поезд в огне, будет 25 мороза: итоги 28 января

«Шахеды» прицельно подожгли поезд в Харьковской области. Во второй раз за полгода «исчез в ТЦК» в Харькове мужчина с эпилепсией. 23-летнюю женщину насмерть сбил BMW в Шевченковском районе Харькова. Дороги Харькова и области покрыл гололеди. На регион снова надвигаются морозы. МГ «Объектив» напоминает главные новости 28 января.

Трагедия произошла накануне вечером возле села Языковое Барвенковской громады. Три беспилотника прицельно атаковали рейс «Барвенково – Чоп», в котором ехало около 200 человек. Пресс-секретарь областной прокуратуры Валерия Чирина в эфире «Суспільного» рассказала: первый удар был впереди поезда. «Шахедом» целились так, чтобы остановить движение. Второй БпЛА попал рядом, а третий – непосредственно по вагону, где находились 18 пассажиров. Он вспыхнул. На месте обнаружили останки тел шести человек. Их будут идентифицировать по ДНК. Два пассажира поезда – молодые мужчина и женщина – получили ранения, они в больнице.

<br />

Об этом заявила в соцсетях его сестра. Летом эта семья уже привлекала внимание соцсетей. Как тогда рассказывали брат с сестрой, мужчина пошел по повестке в ТЦК Киевского района. А через некоторое время оттуда попал в больницу – из-за приступа болезни. Тогда до мобилизации дело не дошло. Но на днях сестра этого гражданина снова начала звать на помощь общественность. Заявила о якобы задержании брата сотрудниками Салтовского ТЦК. По словам женщины, связи с братом у нее сейчас нет. В областном ТЦК и СП ответили на претензии. Мужчину действительно доставили в районный центр комплектования, ведь он нарушал правила воинского учета и не явился по повестке. Военные сослались на заключение ВЛК, которая признала гражданина годным к военной службе. Обвинения в свой адрес назвали безосновательными.

ДТП произошло сегодня около восьми утра. По данным ГУ Нацполиции, наезд совершил водитель BMW – мужчина 22 лет. Все обстоятельства трагедии еще устанавливаются.

Обледенение началось из-за резкого изменения погоды и ледяного дождя ночью и утром. Трассы в области расчищали 80 единиц техники, сообщили в Службе восстановления. Город проходимым и проездным делали 1800 работников «Дорремстроя» и более 200 единиц техники. Нацполиция патрулировала в усиленном режиме.

Существенная оттепель завершится в Украине уже завтра, 29 января, спрогнозировала синоптик Наталья Диденко. По данным Регионального центра по гидрометеорологии, пик морозов придется на первые дни февраля. Ночью на понедельник, 2 февраля, вообще прогнозируют до -25.

