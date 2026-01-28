Повторне «зникнення в ТЦК», поїзд у вогні, буде 25 морозу – підсумки 28 січня

«Шахеди» прицільно підпалили потяг на Харківщині. Вдруге за пів року «зник у ТЦК» в Харкові чоловік з епілепсією. 23-річну жінку на смерть збив BMW в Шевченківському районі Харкова. Дороги Харкова та області вкрила ожеледиця. На регіон знов насуваються морози. МГ “Об’єктив” нагадує головні новини 28 січня.

Трагедія сталася напередодні ввечері біля села Язикове Барвінківської громади. Три безпілотники прицільно атакували рейс «Барвінкове – Чоп», яким їхали близько 200 людей. Речниця Харківської обласної прокуратури Валерія Чиріна в етері Суспільного розповіла: перший удар був попереду поїзда. «Шахедом» цілили так, щоб зупинити рух. Другий БпЛА влучив поруч, а третій – безпосередньо по вагону, де знаходилися 18 пасажирів. Він спалахнув. На місці виявили рештки тіл шести людей. Їх будуть ідентифікувати за ДНК. Два пасажири поїзда – молоді чоловік і жінка – отримали поранення, вони в лікарні.

<br />

Про це заявила в соцмережах його сестра. Улітку ця родина вже привертала увагу соцмереж. Як тоді розповідали брат із сестрою, чоловік пішов за повісткою до ТЦК Київського району. А за деякий час звідти потрапив до лікарні – через напад хвороби. Тоді до мобілізації справа не дійшла. Але днями сестра цього громадянина знову почала кликати на допомогу громадськість. Заявила про нібито затримання брата співробітниками Салтівського ТЦК. За словами жінки, зв’язку з братом у неї зараз немає. В обласному ТЦК і СП відповіли на претензії. Чоловіка дійсно доставили до районного центру комплектування, адже він порушував правила військового обліку та не з’явився за повісткою. Військові послалися на висновок ВЛК, яка визнала громадянина придатним до військової служби. Звинувачення на свою адресу назвали безпідставними.

ДТП сталася сьогодні, 28 січня, близько восьмої ранку. За даними ГУ Нацполіції, наїзд скоїв водій BMW – чоловік 22 років. Усі обставини трагедії ще встановлюють.

Ожеледиця розпочалася через різку зміну погоди та крижаний дощ уночі та зранку. Траси в області розчищали 80 одиниць техніки, повідомили в Службі відновлення. Місто прохідним і проїзним робили 1800 працівників «Шляхрембуду» та понад 200 одиниць техніки. Нацполіція патрулювала в посиленому режимі.

Суттєва відлига завершиться в Україні вже завтра, 29 січня, спрогнозувала синоптикиня Наталка Діденко. За даними Регіонального центру з гідрометеорології, пік морозів припаде на перші дні лютого. Уночі на понеділок, 2 лютого, взагалі прогнозують до -25.

Також сьогодні МГ “Об’єктив” повідомляла наступне:

Харківський бабак Тимко, який пророкує весну, пішов в онлайн – причина

Намагаємося не відключати людей більше ніж на 4-6 годин – Синєгубов про світло

В Україні зросла середня пенсія: скільки отримують на Харківщині – аналітика