Новости Харькова — главное за 15 февраля: как прошла ночь, продвижение РФ
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
11:27
На данный момент нет решения о демонтаже памятника Высоцкому возле Дворца спорта в Харькове — горсовет
Так департамент по делам семьи, молодежи и спорта ответил на запрос соучредителя проекта «Деколонизация. Украина» Вадима Позднякова с требованием немедленно демонтировать монумент.
В мэрии разъяснили, что памятник находится на балансе КП «Харьковский Дворец спорта», который в сентябре 2024 года был поврежден в результате агрессии РФ.
«На сегодняшний день предприятие не работает, средств нет для проведения работ по консервации поврежденных спортивных сооружений, помещений, в том числе на проведение демонтажа памятника Высоцкому. В соответствии с рекомендациями отдела по вопросам топономики и охраны историко-культурной среды Харьковского горсовета Украинским институтом национальной памяти не предоставлено никаких профессиональных выводов и рекомендаций относительно того, подпадает ли личность Владимира Высоцкого под действие Закона Украины «Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимики», — говорится в ответе горсовета на запрос.
Проект «Деколонизация. Украина» в свою очередь продолжает требовать провести демонтаж. «В 2026 году дико иметь такой объект», – считают активисты.
10:00
Еще ряд электричек на Харьковщине меняет маршруты из-за ситуации с безопасностью
27 января вблизи села Языковое Барвенковской громады российские «Шахеды» атаковали пассажирский поезд «Барвенково — Чоп», в результате чего погибли шесть человек.
Как сообщили в «Укрзалізниці»:
▪️С 17 февраля пригородный поезд №6527 будет следовать по маршруту Харьков-Пас. — Лозовая (вместо Харьков-Пас. — Дубовое).
▪️С 18 февраля электрички №6812/6822 и №6816/6826 будут курсировать по маршруту Лозовая — Харьков-Пас. (вместо Дубовое — Харьков-Пас.)
▪️С 17 февраля временно отменяется поезд №6808 Дубовое – Близнюки, а с 18 февраля – №6809 Близнюки – Дубовое.
В компании отметили, что участок Лозовая — Барвенково — Краматорск остается зоной повышенной опасности. Перевозки на направлении обеспечивают автобусы «Пролиски».
08:46
Пожары в Харькове — женщина погибла в собственном жилище, еще двух спасли
В Киевском районе (в квартире или доме не уточняется — ред.) горели домашние вещи и диван на площади 4 квадратных метра. В ходе ликвидации возгорания пожарные обнаружили тело женщины 1957 года рождения, сообщают в облуправлении ГСЧС.
Во время бытового пожара в Холодногорском районе чрезвычайники спасли двух женщин. Там горели домашние вещи на площади 30 квадратных метров.
08:23
Ударам тремя БпЛА, среди которых «Молния» и два неустановленных, подверглась Харьковщина за сутки, все атаковали один населенный пункт
Об этом сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов, однако какой именно населенный пункт — не уточнил.
Медики оказали помощь 41-летнему мужчине, который 10 февраля пострадал в результате обстрела села Волоховка Волчанской громады, и 59-летнему мужчине, который 15 ноября 2025 года получил ранения от обстрела Купянска.
08:16
Два десятка раз атаковали военные РФ в Харьковской области за прошедшие сутки — Генштаб ВСУ
▪️На Южно-Слобожанском направлении противник 12 раз штурмовал позиции защитников в районах населенных пунктов Старица, Волчанск, Волчанские Хутора, Рыбалчино и в сторону населенных пунктов Графское, Охримовка, Колодезное.
▪️На Купянском направлении было восемь атак военных РФ. Силы обороны отразили штурмы в районах населенных пунктов Песчаное, Боровская Андреевка и в сторону Петропавловки, Глушковки, Новоплатоновки.
08:00
О продвижении войск РФ в районах Волчанска и Боровой сообщает ISW
Успехи противника аналитики зафиксировали в Волчанской громаде. Согласно опубликованным 13 февраля геолокационным снимкам, россияне продвинулись к северу от села Симоновка и к северо-западу и северу от поселка Вильча. Снимки также свидетельствуют о том, что военные РФ, вероятно, ранее захватили село Лиман и продвинулись на север от Симоновки.
В то же время заявление блогера из РФ о якобы продвижении россиян на юго-восток от приграничного села Зеленое (к северо-востоку от Харькова) ISW не подтверждает.
В то же время российские войска недавно продвинулись в направлении Боровой — к востоку от села Богуславка, информируют в Институте изучения войны. Об этом свидетельствуют геолокационные кадры, опубликованные 13 февраля.
На Великобурлукском и Купянском направлениях, согласно данным ISW, военные РФ успехов не имели.
07:16
Без воздушных тревог прошла ночь в Харькове
Последняя воздушная тревога, объявленная в областном центре, закончилась еще в 16:56 14 февраля. После этого об опасности горожан не предупреждали.
В Харьковской области было более неспокойно. С 04:00 до 04:23 длилась тревога в Изюмском районе. В 05:20 ее вновь объявили в Изюмском районе, в 06:37 — в Лозовском, в 07:02 — в Красноградском.
В 07:03 Воздушные силы ВСУ предупредили о беспилотнике в направлении Лозовой, а за несколько минут до этого — о БпЛА на Лимановку западным курсом. Это были единственные публикации ВС, касающиеся Харьковщины.
