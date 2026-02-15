Новини Харкова – головне за 15 лютого: як минула ніч, армія РФ просунулась

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

11:27

Наразі немає рішення щодо демонтажу пам’ятника Висоцькому біля Палацу спорту у Харкові – міськрада

Так департамент у справах сім’ї, молоді та спорту відповів на запит співзасновника проєкту «Деколонізація. Україна» Вадима Позднякова з вимогою негайно демонтувати монумент.

У мерії роз’яснили, що пам’ятник перебуває на балансі КП “Харківський Палац спорту”, яке у вересні 2024 року було пошкоджене внаслідок агресії РФ.

“На сьогодні підприємство не працює, коштів немає для проведення робіт з консервації пошкоджених спортивних споруд, приміщень, у тому числі на проведення демонтажу пам’ятника Висоцькому. Відповідно рекомендацій відділу з питань топономіки та охорони історико-культурного середовища Харківської міськради Українським інститутом національної пам’яті не надано жодних фахових висновків та рекомендацій стосовно того, чи підпадає особистість Володимира Висоцького під дію Закону України «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії»”, – йдеться у відповіді міськради на запит.

Проєкт «Деколонізація. Україна» своєю чергою продовжує вимагати провести демонтаж. “У 2026 році дико мати такий об’єкт”, – вважають активісти.

10:00

Ще низка електричок на Харківщині змінює маршрути через безпекову ситуацію

27 січня поблизу села Язикове Барвінківської громади російські “шахеди” атакували пасажирський поїзд «Барвінкове — Чоп», внаслідок чого загинули шестеро людей.

Як повідомили в Укрзалізниці:

▪️З 17 лютого приміський поїзд №6527 прямуватиме за маршрутом Харків-Пас. – Лозова (замість Харків-Пас. – Дубове).

▪️З 18 лютого електрички №6812/6822 та №6816/6826 курсуватимуть за маршрутом Лозова – Харків-Пас. (замість Дубове – Харків-Пас.)

▪️З 17 лютого тимчасово скасовується поїзд №6808 Дубове – Близнюки, а з 18 лютого – №6809 Близнюки – Дубове.

У компанії відзначили, що ділянка Лозова — Барвінкове — Краматорськ залишається зоною підвищеної небезпеки. Перевезення на напрямку забезпечують автобуси «Проліски».

08:46

Пожежі в Харкові – жінка загинула у власному помешканні, ще двох врятували

У Київському районі (у квартирі чи будинку не уточнюється – ред.) горіли домашні речі та диван на площі 4 квадратні метри. У ході ліквідації займання пожежники виявили тіло жінки 1957 року народження, повідомляють в облуправлінні ДСНС.

Під час побутової пожежі у Холодногірському районі надзвичайники врятували двох жінок. Там горіли домашні речі на площі 30 квадратних метрів.

08:23

Ударів трьома БпЛА, серед яких “молния” та два невстановлених, зазнала Харківщина минулої доби, усі атаковали один населений пункт

Про це повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов, проте який саме населений пункт – не уточнив.

Медики надали допомогу 41-річному чоловіку, який 10 лютого постраждав внаслідок обстрілу в села Волохівка Вовчанської громади, та 59-річному чоловіку, який 15 листопада 2025 року зазнав поранень від обстрілу Куп’янська.

08:16

Два десятки разів атакували військові РФ на Харківщині протягом минулої доби – Генштаб ЗСУ

▪️На Південно-Слобожанському напрямку супротивник 12 разів штурмував позиції захисників у районах населених пунктів Стариця, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Рибалчине та у бік населених пунктів Графське, Охрімівка, Колодязне.

▪️На Куп’янському напрямку було вісім атак військових РФ. Сили оборони відбили штурми у районах населених пунктів Піщане, Борівська Андріївка та у бік Петропавлівки, Глушківки, Новоплатонівки.

08:00

Про просування військ РФ в районах Вовчанська та Борової повідомляє ISW

Успіхи супротивника аналітики зафіксували у Вовчанській громаді. Згідно з опублікованими 13 лютого геолокаційними знімками, росіяни просунулися на північ від села Симинівка та на північний захід і на північ від селища Вільча. Знімки також свідчать про те, що військові РФ, ймовірно, раніше захопили село Лиман і просунулися на північ від Симинівки.

Водночас заяву блогера з РФ щодо начебто просування росіян на південний схід від прикордонного села Зелене (на північний схід від Харкова) ISW не підтверджує.

Також російські війська нещодавно просунулися в напрямку Борової – на схід від села Богуславка, інформують в Інституті вивчення війни. Про це свідчать геолокаційні кадри, опубліковані 13 лютого.

На Великобурлуцькому та Куп’янському напрямках згідно з даними ISW військові РФ успіхів не мали.

07:16

Без повітряних тривог пройшла ніч у Харкові

Остання повітряна тривога, оголошена в обласному центрі, закінчилася о 16:56 14 лютого. Після цього про небезпеку містян не попереджали.

У Харківській області було неспокійніше. З 04:00 до 04:23 тривала тривога в Ізюмському районі. О 05:20 її знову оголосили в Ізюмському районі, о 06:37 – у Лозівському, о 07:02 – у Красноградському.

О 07:03 Повітряні сили ЗСУ попередили про безпілотник у напрямку Лозової, а за кілька хвилин до цього – про БпЛА на Лиманівку західним курсом. Це були єдині публікації ПС щодо Харківщини.