Харьков украшают к весне, утренние «прилеты» — итоги 23 февраля

Рабочая неделя в Харькове началась со взрывов. Россияне сдаются в плен в Купянске. Вузы Харькова поддерживают звание «студенческой столицы». Харьков начали украшать к весне. Масленицу отметили в экопарке. МГ «Объектив» напоминает главные новости 23 февраля.

Об этом сообщил мэр Игорь Терехов. «Прилеты» зафиксировали в двух районах – Холодногорском и Основянском. Пострадали два человека: у 70-летней женщины острая реакция на стресс, мужчина 55 лет – ранен. Пресс-служба горсовета сообщила, что в Основянском районе повреждены семь частных домов.

Этот факт подтвердил спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов. По его данным, окруженные оккупанты удерживаются в нескольких зданиях, где пытаются выжить. Сейчас фиксируют около 20 активных позывных. Проект «Хочу жить» сообщил, что к ним через бот в Telegram обратился российский военный. Он с двумя побратимами решил сдаться в плен. Оккупантов связали с командованием подразделения бригады «Хартия» на месте. А дальше под наблюдением дрона вывели к месту встречи с украинскими военными.

Об этом после визита в город заявил заместитель министра образования и науки Украины Николай Трофименко. Он отметил, что студенты возвращаются в аудитории в Харькове. На месте преподаватели. Постепенно обустраивают безопасные подземные пространства. А платформы дистанционного обучения и цифровые сервисы позволяют удаленно учиться без потери качества. Ведь специальные камеры движутся за преподавателем. Трофименко подчеркнул, что харьковские университеты четки в своей позиции: «Никаких релокаций».

Декорации монтируют в саду Шевченко. Соответствующие видео появились в соцсетях. Представитель КП «Центральный парк» Андрей Кравченко в комментарии «Харьков новости» сообщил, что весенние инсталляции разместят в привычных для харьковчан местах. Большая часть того, чем украсят сад Шевченко, уже знакома жителям Харькова — это декорации с прошлого года. Однако их несколько переделали. Напомним, в прошлом году центр города в марте украшали гигантские искусственные цветы.

На мероприятии традиционно сожгли чучело Зимы и угощали гостей блинами. Сегодня у верующих начался Великий пост. В этом году он продлится до 11 апреля.

Также сегодня МГ «Объектив» сообщала следующее:

