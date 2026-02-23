Харків прикрашають до весни, ранкові «прильоти» – підсумки 23 лютого
Робочий тиждень у Харкові розпочався з вибухів. Росіяни здаються в полон у Куп’янську. Виші Харкова підтримують звання «студентської столиці». Харків почали прикрашати до весни. Масницю відзначили в екопарку. МГ “Об’єктив” нагадує головні новини 23 лютого.
Близько 06:30 23 лютого росіяни атакували Харків ракетами
Про це повідомив мер Ігор Терехов. «Прильоти» зафіксували у двох районах – Холодногірському та Основ’янському. Постраждали двоє людей: у 70-річної жінки гостра реакція на стрес, чоловік 55 років – поранений. Пресслужба міської ради повідомила, що в Основ’янському районі пошкоджені сім приватних будинків.
Росіяни в Куп’янську почали здаватися в полон
Цей факт підтвердив спікер Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов. За його даними, оточені окупанти утримуються в кількох будівлях, де намагаються вижити. Наразі фіксують близько 20 активних позивних. Проєкт «Хочу жити» повідомив, що до них через бот у телеграмі звернувся російський військовий. Він із двома побратимами вирішив здатися в полон. Окупантів зв’язали з командуванням підрозділу бригади «Хартія» на місці. А далі під наглядом дрона вивели до місця зустрічі з українськими військовими.
Виші Харкова підтримують звання «студентської столиці»
Про це після візиту до міста заявив заступник міністра освіти та науки України Микола Трофименко. Він відзначив, що студенти повертаються в аудиторії в Харкові. На місці викладачі. Поступово облаштовують безпечні підземні простори. А платформи дистанційного навчання та цифрові сервіси дозволяють віддалено навчатися без втрати якості. Адже спеціальні камери рухаються за викладачем. Трофименко наголосив, що харківські університети чіткі у своїй позиції: «Ніяких релокацій».
Харків почали прикрашати до весни
Декорації монтують у саду Шевченка. Відповідні відео з’явилися в соцмережах. Речник КП «Центральний парк» Андрій Кравченко в коментарі «Харків новини» повідомив, що весняні інсталяції розташують на звичних для харків’ян локаціях. Більша частина того, чим прикрасять сад Шевченка, вже знайома жителям Харкова – це декорації з минулого року. Проте їх дещо переробили. Нагадаємо, торік центр міста в березні прикрашали гігантські штучні квіти.
Масницю відзначили в харківському екопарку в неділю
На заході традиційно спалили опудало Зими та частували гостей млинцями. Сьогодні у вірян розпочався Великий піст. Цього року він триватиме до 11 квітня.
Також сьогодні МГ “Об’єктив” повідомляла наступне:
Пряме влучання КАБа в будинок багатодітної родини: двоє загинули та троє постраждали
Енергооб’єкти обстріляли в Харкові вранці: Синєгубов повідомив, чим била РФ
«На відео собаки рвуть живих лисиць»: на YouTube-блогера з Харкова порушили справу
Новини за темою:
