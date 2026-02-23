Новости Харькова — главное 23 февраля: «прилеты», есть раненый

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

07:14

В Харькове известно о «прилетах» в двух районах, есть раненый

О последствиях утренней ракетной атаки сообщили начальник ХОВА Олег Синегубов и мэр Харькова Игорь Терехов. По их информации, под ударами были два района города — Холодногорский и Основянский. В Основянском ранен 55-летний мужчина.

06:49

Ракетный удар утром

В Харькове утром 23 февраля прогремело не менее трех взрывов. По информации городского головы Игоря Терехова, враг атаковал ракетами Холодногорский район.

Начальник ХОВА Олег Синегубов отметил, что по состоянию на 06:40 информация о пострадавших не поступала.

Воздушная тревога в Харькове актуальна с 03:37. Дополнительно об угрозе информировали в 05:48. На тот момент предупреждение касалось угрозы атаки ударных БпЛА.

О целях на Харьков сообщили местные мониторинговые каналы. Угроза сохраняется.