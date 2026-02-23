Live

Новини Харкова – головне 23 лютого: "прильоти", є поранений

Події 07:14   23.02.2026
Оксана Горун
Новини Харкова – головне 23 лютого: “прильоти”, є поранений

Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.

07:14

У Харкові відомо про “прильоти” у двох районах, є поранений

Про наслідки ранкової ракетної атаки повідомили начальник ХОВА Олег Синєгубов і мер Харкова Ігор Терехов. За їхньою інформацією, під ударами були два райони міста – Холодногірський та Основ’янський. В Основ’янському поранений 55-річний чоловік.

Інформація оновлюється тут.

06:49

Ракетний удар уранці

У Харкові вранці 23 лютого пролунало щонайменше три вибухи. За інформацією міського голови Ігоря Терехова, ворог атакував ракетами Холодногірський район.

Начальник ХОВА Олег Синєгубов зазначив, що станом на 06:40 інформація про постраждалих не надходила.

Повітряна тривога в Харкові актуальна з 03:37. Додатково про загрозу інформували о 05:48. На той час попередження стосувалося загрози атаки ударних БпЛА.

Про цілі на Харків повідомили місцеві моніторингові канали. Загроза зберігається.

Читайте також: Сьогодні 23 лютого 2026: яке свято та день в історії

Автор: Оксана Горун
