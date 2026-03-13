Трагедия и спасение детей в Харькове, удар рядом с автобусом — итоги 13 марта
Сергей Соратокин спас четырёх детей, провалившихся под лёд в Харькове. Российский «Искандер» ударил рядом с рейсовым автобусом в Купянском районе. Эмигрировать на надувных матрасах не удалось трем жителям Харьковщины и Винничины. 900 летучих мышей в течение нескольких лет зимовали в квартире в Харькове. Выходные будут теплыми и без осадков. МГ «Объектив» напоминает главные новости 13 марта.
Сергей Соратокин спас четверых детей в Харькове
«Подумал, что дети играют». Но там же пруд, поэтому выглянул в окно посмотреть. Это простое решение Сергея Соратокина спасло жизнь четверым. За минуту до этого лед проломился под ногами у шестерых детей. В тот момент, когда Сергей выглянул в окно, девочка кричала, что двое ушли под воду. Поэтому он сказал коллегам вызвать спасателей, а сам побежал к водоему. Затем он нырнул в ледяную воду и поплыл, ломая локтями лед, чтобы добраться до тонущих детей. Одного за другим он вытащил четверых на берег. А затем сам потерял сознание от сильного переохлаждения, сообщили в ГСЧС. Команда службы прибыла к пруду в Шевченковском районе Харькова, когда дети и их спаситель уже были на берегу. Поэтому специалистам досталась тяжелая миссия – поднять со дна водоема тела погибших: 17-летнего и 10-летнего мальчиков. Четырёх спасённых детей: мальчиков 8 и 9 лет и девочек 9 и 10 лет — доставили в больницу с переохлаждением, сообщили в ХОВА. Сергею Соратокину также оказали помощь медики. Сегодня городской голова наградил этого переселенца из Великого Бурлука, который так своевременно оказался в Харькове.
«Искандер» утром ударил рядом с рейсовым автобусом вблизи села Новая Александровка Купянского района
Под удар попал автобус «Харьков — Великий Бурлук», сообщил начальник Купянской РВА Андрей Канашевич. По данным областной прокуратуры, погибли три человека: водитель автобуса и двое пассажиров. Еще четверо ранены: это три пассажирки и местный житель. В ХОВА рассказали, что у женщин – взрывные травмы, их и мужчину госпитализировали. Состояние пострадавших – средней тяжести.
Эмигрировать на надувных матрасах не удалось трем жителям Харьковщины и Винничины
Мужчин, которые хотели пересечь Днестр и добраться до Молдовы, задержали пограничники. Пресс-служба ГПСУ отметила: к путешествию эти граждане готовились тщательно. У них даже были спасательные жилеты. Но пограничники Могилев-Подольского отряда вовремя отреагировали на подозрительную активность на реке. Догнали «матрасных рафтеров» на катере. Их доставили на берег и привлекли к административной ответственности.
900 летучих мышей в течение нескольких лет зимовали в квартире
О жильцах в Центр реабилитации рукокрылых сообщила жительница Харькова. Как выяснилось, она слышала летучих мышей на своём балконе. Однако они находились в обшивке и не мешали женщине. Но обшивка начала разрушаться, а ее обитатели – пробираться внутрь. Хозяйка сразу обратилась к ремонтникам и в Центр рукокрылых. Поэтому специалисты проконтролировали, чтобы строители не нанесли летучим мышам травм, а затем забрали животных к себе – в холодную комнату. Там они завершат зимовку.
Теплые выходные без осадков обещают жителям Харьковщины в Региональном центре по гидрометеорологии
Температура днем будет держаться на уровне до 15-16 градусов тепла. Ночью еще возможны заморозки – от 0 до -5. С понедельника прогнозируют осадки.
- • Дата публикации материала: 13 марта 2026 в 23:00;