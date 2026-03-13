Трагедія й порятунок дітей у Харкові, удар біля автобуса – підсумки 13 березня

Сергій Соратокін врятував чотирьох дітей, які провалилися під лід у Харкові. Російський «Іскандер» вдарив поруч із рейсовим автобусом на Куп’янщині. Емігрувати на надувних матрацах не вдалося трьом жителям Харківщини та Вінничини. 900 кажанів протягом кількох років зимували в квартирі в Харкові. Вихідні будуть теплими та без опадів. МГ “Об’єктив” нагадує головні новини 13 березня.

«Подумав, що діти граються». Але ж там ставок, тож визирнув у вікно подивитися. Це просте рішення Сергія Соратокіна врятувало життя чотирьом. За хвилини до цього крига провалилася під ногами в шістьох дітей. У момент, коли Сергій визирнув у вікно, дівчинка кричала, що двоє пішли під воду. Тож він сказав колегам викликати рятувальників, а сам побіг до водойми. Далі пірнав у крижану воду та плив, ламаючи ліктями лід, щоб дістатися до дітей, які тонули. Одного за одним він витягнув чотирьох на берег. А далі сам знепритомнів від сильного переохолодження, повідомили в ДСНС. Команда служби прибула до ставка в Шевченківському районі Харкова, коли діти та їхній рятівник уже були на березі. Тож спеціалістам дісталася важка місія – підняти з дна водойми тіла двох загиблих: 17-річного 10-річного хлопчиків. Чотирьох врятованих дітей: хлопчиків 8 та 9 років і дівчаток 9 та 10 років доставили в лікарню з переохолодженням, повідомили у ХОВА. Сергію Соратокіну також надали допомогу медики. Сьогодні міський голова нагородив цього переселенця з Великого Бурлука, який так вчасно опинився в Харкові.

<br />

Під удар потрапив автобус «Харків – Великий Бурлук», повідомив начальник Куп’янської РВА Андрій Канашевич. За даними обласної прокуратури, загинули троє людей: водій автобуса та двоє пасажирів. Ще четверо поранені: це три пасажирки та місцевий мешканець. У ХОВА розповіли, що в жінок – вибухові травми, їх та чоловіка шпиталізували. Стан постраждалих – середній.

Чоловіків, які хотіли форсувати Дністер та дістатися Молдови, затримали прикордонники. Пресслужба ДПСУ відзначила: до подорожі ці громадяни готувалися якісно. У них навіть були рятувальні жилети. Але прикордонники Могилів-Подільського загону вчасно зреагували на підозрілу активність на річці. Наздоганяли «матрацних рафтерів» на катері. Їх доставили на берег і притягнули до адмінвідповідальності.

Про жильців до Центру реабілітації рукокрилих заявила жителька Харкова. Як з’ясувалося, вона чула кажанів на своєму балконі. Проте вони були в обшивці – і не заважали жінці. По допомогу вона звернулася, коли обшивка почала руйнуватися, а її мешканці – пробиратися всередину. Хазяйка звернулася одразу до ремонтників і в Центр рукокрилих. Тож фахівці проконтролювали, щоб будівельники не завдали кажанам травм, а далі забрали тварин до себе – в холодну кімнату. Там вони завершать зимівлю.

Температура вдень буде триматися на рівні до 15-16 градусів тепла. Вночі ще можливі приморозки – від 0 до -5. З понеділка прогнозують опади.

