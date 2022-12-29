У Харкові знову зупинилось метро. У регіоні повітряна тривога

Рух поїздів метро зупинився вдруге за день.

“Шановні пасажири! Тимчасово призупинено рух лініями Харківського метрополітену. Приносимо вибачення за тимчасові незручності!” – повідомила пресслужба КП “Харківський метрополітен” о 14:18 29 грудня.

Нагадаємо, після ранкового обстрілу Харкова ракетами С-300 у місті тимчасово зупинявся метрополітен. Мешканці повідомляли про перебої з електропостачанням. Поїзди метро стояли менше ніж годину. Потім рух відновили.

Буквально перед повідомленням про зупинку метрополітену у Харкові пролунала повітряна тривога. Спостерігачі повідомили про “приліт” в області, проте офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає. Раніше начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник попередив про небезпеку атаки дронами з півдня.