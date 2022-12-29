У Харкові знову зупинилось метро. У регіоні повітряна тривога
Рух поїздів метро зупинився вдруге за день.
“Шановні пасажири! Тимчасово призупинено рух лініями Харківського метрополітену. Приносимо вибачення за тимчасові незручності!” – повідомила пресслужба КП “Харківський метрополітен” о 14:18 29 грудня.
Нагадаємо, після ранкового обстрілу Харкова ракетами С-300 у місті тимчасово зупинявся метрополітен. Мешканці повідомляли про перебої з електропостачанням. Поїзди метро стояли менше ніж годину. Потім рух відновили.
Буквально перед повідомленням про зупинку метрополітену у Харкові пролунала повітряна тривога. Спостерігачі повідомили про “приліт” в області, проте офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає. Раніше начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник попередив про небезпеку атаки дронами з півдня.
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Грудня 2022 в 14:23;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Движение поездов метро остановилось второй раз за день".