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У Харкові знову зупинилось метро. У регіоні повітряна тривога

Суспільство 14:23   29.12.2022
Оксана Горун
У Харкові знову зупинилось метро. У регіоні повітряна тривога

Рух поїздів метро зупинився вдруге за день.

“Шановні пасажири! Тимчасово призупинено рух лініями Харківського метрополітену. Приносимо вибачення за тимчасові незручності!” повідомила пресслужба КП “Харківський метрополітен” о 14:18 29 грудня.

Нагадаємо, після ранкового обстрілу Харкова ракетами С-300 у місті  тимчасово зупинявся метрополітен. Мешканці повідомляли про перебої з електропостачанням. Поїзди метро стояли менше ніж годину. Потім  рух відновили.

Буквально перед повідомленням про зупинку метрополітену у Харкові пролунала повітряна тривога. Спостерігачі повідомили про “приліт” в області, проте офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає. Раніше начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник попередив про небезпеку атаки дронами з півдня.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 29 Грудня 2022 в 14:23;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Движение поездов метро остановилось второй раз за день".