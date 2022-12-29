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В Харькове опять остановилось метро. В регионе воздушная тревога

Общество 14:23   29.12.2022
Оксана Горун
В Харькове опять остановилось метро. В регионе воздушная тревога

Движение поездов метро остановилось второй раз за день.

«Уважаемые пассажиры! Временно приостановлено движение по линиям Харьковского метрополитена. Приносим извинения за временные неудобства!» — сообщила пресс-служба КП «Харьковский метрополитен» в 14:18 29 декабря.

Напомним, после утреннего обстрела Харькова ракетами С-300 в городе временно останавливался метрополитен. Жители сообщали о перебоях с электроснабжением. Поезда метро стояли менее часа. Затем движение возобновили.

Буквально перед сообщением об остановке метрополитена в Харькове прозвучала воздушная тревога. Наблюдатели сообщили о «прилете» в области, однако официального подтверждения этой информации на данный момент нет. Ранее начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник предупредил об опасноти атаки дронами с юга.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , ;

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    • • Дата публикации материала: 29 декабря 2022 в 14:23;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Движение поездов метро остановилось второй раз за день".