В Харькове опять остановилось метро. В регионе воздушная тревога

Движение поездов метро остановилось второй раз за день.

«Уважаемые пассажиры! Временно приостановлено движение по линиям Харьковского метрополитена. Приносим извинения за временные неудобства!» — сообщила пресс-служба КП «Харьковский метрополитен» в 14:18 29 декабря.

Напомним, после утреннего обстрела Харькова ракетами С-300 в городе временно останавливался метрополитен. Жители сообщали о перебоях с электроснабжением. Поезда метро стояли менее часа. Затем движение возобновили.

Буквально перед сообщением об остановке метрополитена в Харькове прозвучала воздушная тревога. Наблюдатели сообщили о «прилете» в области, однако официального подтверждения этой информации на данный момент нет. Ранее начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник предупредил об опасноти атаки дронами с юга.