Двоє мешканців Балаклії травмовані через ворожі обстріли Харківщини
Поранення отримали 77-річна жінка та 87-річний чоловік із Балаклії, повідомила Харківська обласна прокуратура.
23 січня близько 3:40 ворог завдав ракетний удар по Балаклії. Пошкоджено будинок на вісім квартир. Отримали тілесні ушкодження двоє мирних жителів: 77-річна жінка та 87-річний чоловік.
Також сьогодні вранці росіяни завдали авіаудару по смт Козача Лопань. Внаслідок цього зруйновано житлові будинки, господарчі будівлі, кафе, магазини. За попередніми даними, окупанти вдарили по селищу керованими авіабомбами.
Ізюмська та Дергачівська окружні прокуратури Харківської області розпочали досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Читайте також: 23 постраждалих через ранкові обстріли перебувають у лікарнях Харківщини
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: Балаклія, бомба, жінка, поранені, ракета, трамированы, харківщина, чоловік;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Двоє мешканців Балаклії травмовані через ворожі обстріли Харківщини»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 23 Січня 2024 в 18:12;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поранення отримали 77-річна жінка та 87-річний чоловік із Балаклії, повідомила Харківська обласна прокуратура.".