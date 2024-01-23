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Двоє мешканців Балаклії травмовані через ворожі обстріли Харківщини

Події 18:12   23.01.2024
Оксана Якушко

Поранення отримали 77-річна жінка та 87-річний чоловік із Балаклії, повідомила Харківська обласна прокуратура.

23 січня близько 3:40 ворог завдав ракетний удар по Балаклії. Пошкоджено будинок на вісім квартир. Отримали тілесні ушкодження двоє мирних жителів: 77-річна жінка та 87-річний чоловік.

Також сьогодні вранці росіяни завдали авіаудару по смт Козача Лопань. Внаслідок цього зруйновано житлові будинки, господарчі будівлі, кафе, магазини. За попередніми даними, окупанти вдарили по селищу керованими авіабомбами.

Ізюмська та Дергачівська окружні прокуратури Харківської області розпочали досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Січня 2024 в 18:12;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поранення отримали 77-річна жінка та 87-річний чоловік із Балаклії, повідомила Харківська обласна прокуратура.".