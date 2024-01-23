Двое жителей Балаклеи травмированы из-за вражеских обстрелов Харьковщины

Ранения получили 77-летняя женщина и мужчина в возрасте 87 лет из Балаклеи, сообщила Харьковская областная прокуратура.

23 января около 3:40 враг нанес ракетный удар по Балаклее. Поврежден дом на восемь квартир. Получили телесные повреждения двое мирных жителей: 77-летняя женщина и 87-летний мужчина.

Также сегодня утром россияне нанесли авиаудар по пгт Казачья Лопань. В результате разрушены жилые дома, хозяйственные здания, кафе, магазины. По предварительным данным, оккупанты ударили по поселку управляемыми авиабомбами.

Изюмская и Дергачевская окружные прокуратуры Харьковской области начали досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).