Двое жителей Балаклеи травмированы из-за вражеских обстрелов Харьковщины
Ранения получили 77-летняя женщина и мужчина в возрасте 87 лет из Балаклеи, сообщила Харьковская областная прокуратура.
23 января около 3:40 враг нанес ракетный удар по Балаклее. Поврежден дом на восемь квартир. Получили телесные повреждения двое мирных жителей: 77-летняя женщина и 87-летний мужчина.
Также сегодня утром россияне нанесли авиаудар по пгт Казачья Лопань. В результате разрушены жилые дома, хозяйственные здания, кафе, магазины. По предварительным данным, оккупанты ударили по поселку управляемыми авиабомбами.
Изюмская и Дергачевская окружные прокуратуры Харьковской области начали досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: Балаклія, Балаклея, бомба, жінка, женщина, мужчина, поранені, ракета, трамированы, харьковщина, чоловік;
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- • Дата публикации материала: 23 января 2024 в 18:12;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ранения получили 77-летняя женщина и мужчина в возрасте 87 лет из Балаклеи, сообщила Харьковская областная прокуратура.".