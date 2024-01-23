Live
  • Вт 23.01.2024
    • Харьков
  •   -5°С
  • USD 37.45
  • EUR 40.79

Двое жителей Балаклеи травмированы из-за вражеских обстрелов Харьковщины

Происшествия 18:12   23.01.2024
Оксана Якушко

Ранения получили 77-летняя женщина и мужчина в возрасте 87 лет из Балаклеи, сообщила Харьковская областная прокуратура.

23 января около 3:40 враг нанес ракетный удар по Балаклее. Поврежден дом на восемь квартир. Получили телесные повреждения двое мирных жителей: 77-летняя женщина и 87-летний мужчина.

Также сегодня утром россияне нанесли авиаудар по пгт Казачья Лопань. В результате разрушены жилые дома, хозяйственные здания, кафе, магазины. По предварительным данным, оккупанты ударили по поселку управляемыми авиабомбами.

Изюмская и Дергачевская окружные прокуратуры Харьковской области начали досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Читайте также: 23 пострадавших из-за утренних обстрелов находятся в больницах Харьковщины

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Главные новости Харькова 23.01: 62 пострадавших, восьмая погибшая — девочка
Главные новости Харькова 23.01: 62 пострадавших, восьмая погибшая — девочка
23.01.2024, 19:11
Из-под завалов достали тело девочки-подростка, уже восемь погибших в Харькове
Из-под завалов достали тело девочки-подростка, уже восемь погибших в Харькове
23.01.2024, 18:46
Россияне ракетами повредили пожарную часть в Харькове (видео, фото)
Россияне ракетами повредили пожарную часть в Харькове (видео, фото)
23.01.2024, 16:17
Ракетные удары по Харькову: Терехов сообщил, что со светом и отоплением (фото)
Ракетные удары по Харькову: Терехов сообщил, что со светом и отоплением (фото)
23.01.2024, 18:28
Седьмую погибшую из-за ракетной атаки в Харькове достала из-под завалов ГСЧС
Седьмую погибшую из-за ракетной атаки в Харькове достала из-под завалов ГСЧС
23.01.2024, 17:53
Погибшей из-за удара РФ по Харькову девочке было 8 лет — прокуратура (видео)
Погибшей из-за удара РФ по Харькову девочке было 8 лет — прокуратура (видео)
23.01.2024, 19:17

Новости по теме:

11:48
Где сегодня на Харьковщине могут быть слышны взрывы
22:07
В еще одном городе на Харьковщине пропал свет
14:58
Масштабное переименование: в Балаклее выбирают новые названия улицам
10:20
В громаде на Харьковщине сегодня днем будут слышны взрывы
20:51
Город на Харьковщине — частично без электричества из-за непогоды

Вы читали новость: «Двое жителей Балаклеи травмированы из-за вражеских обстрелов Харьковщины»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 23 января 2024 в 18:12;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ранения получили 77-летняя женщина и мужчина в возрасте 87 лет из Балаклеи, сообщила Харьковская областная прокуратура.".