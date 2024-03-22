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Терехов звернувся до водіїв Харкова

Суспільство 08:35   22.03.2024
Оксана Горун
Терехов звернувся до водіїв Харкова

У місті не працюють світлофори через відсутність електрики, наголосив мер Ігор Терехов.

“У звʼязку з тим, що ворог сьогодні завдав ударів по енергоструктурі Харкова та вивів її з ладу, у місті не працюють світлофори. Звертаюся до водіїв з проханням бути максимально обережними на дорогах, аби уникнути аварій”, – написав Терехов.

Нагадаємо, починаючи з 4:30 ранку в Харкові прогриміла серія вибухів – понад 15. У місті зникло світло, зникає вода, не працює електротранспорт. Метро працює як укриття, пасажирів перевозять автобуси. Про удари по енергетичній інфраструктурі заявив начальник ХОВА Олег Синєгубов. У “Харківобленерго” повідомили, що енергетики на місцях і вже працюють. У поліції закликали городян звертатися за зв’язком та підзарядкою до райвідділів. На дороги Харкова вийшли патрульні – вони регулюють рух, доки не працюють світлофори. Електрика є на центральному залізничному вокзалі Харкова. Там працює “Фортеця незламності”, потяги приведуть до руху тепловози.

Читайте також: У Харкові відключилися телефони екстрених ліній “101”, “103” та “112”: куди телефонувати

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Березня 2024 в 08:35;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У місті не працюють світлофори через відсутність електрики, наголосив мер Ігор Терехов".