Терехов обратился к водителям Харькова
В городе не работают светофоры из-за отсутствия электричества, отметил мэр Игорь Терехов.
«В связи с тем, что враг сегодня нанес удары по энергоструктуре Харькова и вывел ее из строя, в городе не работают светофоры. Обращаюсь к водителям с просьбой быть максимально осторожными на дорогах, чтобы избежать аварий», — написал Терехов в telegram.
Напомним, начиная с 4:30 утра в Харькове прогремела серия взрывов — более 15. В городе исчез свет, пропадает вода, не работает электротранспорт. Метро работает как укрытие, пассажиров перевозят автобусы. Об ударах по энергетической инфраструктуре заявил начальник ХОВА Олег Синегубов. В «Харьковоблэнерго» сообщили, что энергетики на местах и уже работают. В полиции призвали горожан обращаться за связью и подзарядкой в райотделы. На дороги Харькова вышли патрульные — они регулируют движение, пока не работают светофоры. Электричество есть на центральном железнодорожном вокзале Харькова. Там работает «Фортеця незламності», поезда приведут в движения тепловозы.
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- • Дата публикации материала: 22 марта 2024 в 08:35;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В городе не работают светофоры из-за отсутствия электричества, отметил мэр Игорь Терехов".