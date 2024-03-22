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Терехов обратился к водителям Харькова

Общество 08:35   22.03.2024
Оксана Горун
Терехов обратился к водителям Харькова Фото: скриншот

В городе не работают светофоры из-за отсутствия электричества, отметил мэр Игорь Терехов.

«В связи с тем, что враг сегодня нанес удары по энергоструктуре Харькова и вывел ее из строя, в городе не работают светофоры. Обращаюсь к водителям с просьбой быть максимально осторожными на дорогах, чтобы избежать аварий», — написал Терехов в telegram.

Напомним, начиная с 4:30 утра в Харькове прогремела серия взрывов — более 15. В городе исчез свет, пропадает вода, не работает электротранспорт. Метро работает как укрытие, пассажиров перевозят автобусы. Об ударах по энергетической инфраструктуре заявил начальник ХОВА Олег Синегубов. В «Харьковоблэнерго» сообщили, что энергетики на местах и уже работают. В полиции призвали горожан обращаться за связью и подзарядкой в райотделы. На дороги Харькова вышли патрульные — они регулируют движение, пока не работают светофоры. Электричество есть на центральном железнодорожном вокзале Харькова. Там работает «Фортеця незламності», поезда приведут в движения тепловозы.

Читайте также: В Харькове отключились телефоны экстренных линий «101», «103» и «112»: куда звонить

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 22 марта 2024 в 08:35;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В городе не работают светофоры из-за отсутствия электричества, отметил мэр Игорь Терехов".