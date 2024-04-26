Удар по вокзалу в Балакліїї: зросла кількість поранених, їхній стан

Кількість поранених внаслідок вчорашнього удару по вокзалу в Балаклії зросла до 13, повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Як уточнив речник облпрокуратури Дмитро Чубенко, люди сьогодні самостійно звернулися за меддопомогою.

Про стан постраждалих в етері «Суспільне. Студія» повідомив начальник Балаклійської міської військової адміністрації Віталій Карабанов.

«На даний час дві людини знаходяться у лікарні, всім іншим була надана медична допомога, і відпущені амбулаторно додому лікуватись. Постраждала адмінбудівля самого вокзалу, житловий фонд — одно- та двоповерхові багатоквартирні будинки. На місці вчора і сьогодні працюють комунальні служби: закривають контури тощо», – сказав Карабанов.

Він зазначив, що наразі на місці влучання проводять попередні ремонтні роботи.

«Потрібна певна частина матеріалів будівельних. Але у нас є певний резерв, був складений від благодійних організацій, які нам надавали допомогу до цього часу. Тому ми впорались самостійно з поставленими задачами», – зазначив Карабанов.

І додав, що людям, які прямували сполученням «Харків – Ізюм», надали безкоштовний автобус та відвезли людей додому за маршрутом Балаклія – Ізюм через Савинці.

«Немає даних щодо охочих виїхати. Місто живе, працюють магазини, аптеки, банківські установи, соціальні та комунальні служби. І програма «єВідновлення» працює», – заявив начальник Балаклійської МВА.

Нагадаємо, військові РФ вдарили по території залізничного вокзалу в Балаклії близько 16:40 25 квітня, коли там стояла електричка «Харків-Ізюм». Постраждали десять осіб (щонайменше семеро з них перебували в електричці). Це п’ять жінок віком 37, 37, 47, 48 та 60 років і стільки ж чоловіків у віці 39, 49, 49, 55 та 62 років. Були пошкоджені будівля вокзалу, електричка, залізничні колії. Ракетою “Іскандер-М” з осколково-бойовою частиною, яка розірвалася в повітрі, за попередніми даними, вдарили військові РФ.