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Удар по вокзалу в Балаклее: возросло количество раненых, их состояние

Общество 13:50   26.04.2024
Виктория Яковенко
Удар по вокзалу в Балаклее: возросло количество раненых, их состояние

Количество раненых в результате вчерашнего удара по вокзалу в Балаклее возросло до 13, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Как уточнил пресс-секретарь облпрокуратуры Дмитрий Чубенко, люди сегодня самостоятельно обратились за медпомощью.

О состоянии пострадавших в эфире «Суспільне. Студія» сообщил начальник Балаклейской городской военной администрации Виталий Карабанов.

«Сейчас два человека находятся в больнице, всем остальным была оказана медицинская помощь, и отпущены амбулаторно домой лечиться. Пострадало админздание самого вокзала, жилищный фонд — одно- и двухэтажные многоквартирные дома. На месте вчера и сегодня работают коммунальные службы: закрывают контуры и т.д.», – сказал Карабанов.

Он отметил, что на месте попадания проводят предварительный ремонт.

«Нужна определенная часть материалов строительных. Но у нас есть определенный резерв, составленный от благотворительных организаций, которые нам оказывали помощь до сих пор. Поэтому мы справились самостоятельно с поставленными задачами», – отметил Карабанов.

И добавил, что людям, которые следовали сообщением «Харьков – Изюм», предоставили бесплатный автобус, отвезли людей домой по маршруту Балаклея – Изюм через Савинцы.

«Нет данных о желающих уехать. Город живет, работают магазины, аптеки, банковские учреждения, социальные и коммунальные службы. И программа «єВідновлення» работает», — заявил начальник Балаклейской ГВА.

Напомним, военные РФ ударили по территории железнодорожного вокзала в Балаклее около 16:40 25 апреля, когда там стояла электричка «Харьков-Изюм». Пострадали десять человек (минимум семь из них находились в электричке). Это пять женщин в возрасте 37, 37, 47, 48 и 60 лет и столько же мужчин в возрасте 39, 49, 49, 55 и 62 лет. Были повреждены здание вокзала, электричка, железнодорожные пути. Ракетой «Искандер-М» с осколочно-боевой частью, которая разорвалась в воздухе, по предварительным данным, ударили военные РФ.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 26 апреля 2024 в 13:50;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Количество раненых в результате вчерашнего удара по вокзалу в Балаклее возросло до 13, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.".