Головні новини Харкова 1 липня: як минула ніч

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07:09

Вночі в Харкові оголошували тривогу через ворожі ракети

Вночі в Харкові та області було дві повітряні тривоги. Перша залишалася актуальною з 20:33 вечора. Повітряні сили ЗСУ попереджали про ракетну небезпеку.

А начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник – про пуски КАБів.

О 02:21 ПС ЗСУ повідомили про ракети на Харків.

Вибухів не було. Моніторингові канали інформували про роботу ППО, а також про те, що ракети через Харківську область прямували до Дніпропетровської.

Після відбою о 02:43 тривогу відновили о 04:43 – і знову через ракетну загрозу.

Станом на 7:00 відбою цієї тривоги ще не було.