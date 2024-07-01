Головні новини Харкова 1 липня: як минула ніч
Фото: Василь Голосний
Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.
07:09
Вночі в Харкові оголошували тривогу через ворожі ракети
Вночі в Харкові та області було дві повітряні тривоги. Перша залишалася актуальною з 20:33 вечора. Повітряні сили ЗСУ попереджали про ракетну небезпеку.
А начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник – про пуски КАБів.
О 02:21 ПС ЗСУ повідомили про ракети на Харків.
Вибухів не було. Моніторингові канали інформували про роботу ППО, а також про те, що ракети через Харківську область прямували до Дніпропетровської.
Після відбою о 02:43 тривогу відновили о 04:43 – і знову через ракетну загрозу.
Станом на 7:00 відбою цієї тривоги ще не було.
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Липня 2024 в 07:09;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”".