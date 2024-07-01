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Головні новини Харкова 1 липня: як минула ніч

Події 07:09   01.07.2024
Оксана Горун
Головні новини Харкова 1 липня: як минула ніч Фото: Василь Голосний

Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.

07:09

Вночі в Харкові оголошували тривогу через ворожі ракети

Вночі в Харкові та області було дві повітряні тривоги. Перша залишалася актуальною з 20:33 вечора. Повітряні сили ЗСУ попереджали про ракетну небезпеку.

А начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник – про пуски КАБів.

О 02:21 ПС ЗСУ повідомили про ракети на Харків.

Вибухів не було. Моніторингові канали інформували про роботу ППО, а також про те, що ракети через Харківську область прямували до Дніпропетровської.

Після відбою о 02:43 тривогу відновили о 04:43 – і знову через ракетну загрозу.

Станом на 7:00 відбою цієї тривоги ще не було.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Липня 2024 в 07:09;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”".