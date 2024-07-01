Главные новости Харькова 1 июля: как прошла ночь
Фото: Василий Голосный
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
07:09
Ночью в Харькове объявляли тревогу из-за вражеских ракет
Ночью в Харькове и области было две воздушных тревоги. Первая оставалась актуальной с 20:33 вечера. Воздушные силы ВСУ предупреждали о ракетной опасности.
А начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник — о пусках КАБов.
В 02:21 ВС ВСУ сообщили о ракетах на Харьков.
Взрывов не последовало. Мониторинговые каналы информировали о работе ПВО, а также — о том, что ракеты через Харьковскую область следовали в Днепропетровскую.
После отбоя в 02:43 тревогу возобновили в 04:43 — и вновь из-за ракетной угрозы.
По состоянию на 07:00 отбоя этой тревоги еще не было.
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- • Дата публикации материала: 1 июля 2024 в 07:09;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив»".