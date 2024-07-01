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Главные новости Харькова 1 июля: как прошла ночь

Происшествия 07:09   01.07.2024
Оксана Горун
Главные новости Харькова 1 июля: как прошла ночь Фото: Василий Голосный

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

07:09

Ночью в Харькове объявляли тревогу из-за вражеских ракет

Ночью в Харькове и области было две воздушных тревоги. Первая оставалась актуальной с 20:33 вечера. Воздушные силы ВСУ предупреждали о ракетной опасности.

А начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник — о пусках КАБов.

В 02:21 ВС ВСУ сообщили о ракетах на Харьков.

Взрывов не последовало. Мониторинговые каналы информировали о работе ПВО, а также — о том, что ракеты через Харьковскую область следовали в Днепропетровскую.

После отбоя в 02:43 тревогу возобновили в 04:43 — и вновь из-за ракетной угрозы.

По состоянию на 07:00 отбоя этой тревоги еще не было.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 1 июля 2024 в 07:09;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив»".