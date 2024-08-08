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Головні новини Харкова 8 серпня: чоловік загинув у пожежі, ситуація на фронті

Події 08:33   08.08.2024
Оксана Горун
Головні новини Харкова 8 серпня: чоловік загинув у пожежі, ситуація на фронті

Основні новини доби – в хроніці МГ “Об’єктив”.

08:33

Чоловік загинув у пожежі на Харківщині – ДСНС

“О 18:25 на номер “101” надійшло повідомлення про пожежу в приватному житловому будинку в с. Вербівка Ізюмського району. На момент прибуття рятувальників стало відомо, що горіла житлова кімната та дах будинку. Всередині помешкання надзвичайники виявили тіло загиблого чоловіка”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

За інформацією рятувальників, вогонь охопив площу 70 квадратних метрів. Пожежу повністю ліквідували до 21:39. Її причину встановлюють.

08:20

Генштаб вперше за довгий час не повідомив про авіаудари по Харківщині

“На Харківському напрямку кількість атак за добу зросла до трьох. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Вовчанська та Тихого. На Куп’янському напрямку відбулося п’ять спроб росіян просунутись поблизу Петропавлівки, Колісниківки та у бік Новоосинового“, – повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні на 08:00 8 серпня.

У списку населених пунктів, по яких протягом доби наносили авіаудари ЗС РФ, немає сіл і міст Харківщини.

07:15

На Харківщині чули вибухи, за ніч було кілька тривог

Пізнього вечора на Харківщині чули вибухи. Вони пролунали в Чугуївському районі за кілька хвилин після тривоги, яку оголосили о 23:02. Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу балістики.

Інформацію про місця та наслідки прильотів офіційно поки не повідомляли.

Тривогу на Харківщині вночі оголошували кілька разів: після відбою о 23:48 сирени сповіщали про небезпеку з 23:51 до 00:24; з 02:25 до 02:59 і вже вранці – з 06:23 до 07:04. У перших двох випадках ПС ЗСУ поінформували про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння. У третьому – про зліт носія ракети “Кинджал”, російського літака МіГ-31К. Станом на 07:15 повітряної тривоги на Харківщині немає.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Серпня 2024 в 08:33;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – в хроніці МГ “Об’єктив”".