Главные новости Харькова 8 августа: как прошла ночь
Фото: Василий Голосный
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
07:15
На Харьковщине слышали взрывы, за ночь было несколько тревог
Поздним вечером на Харьковщине слышали взрывы. Они прозвучали в Чугуевском районе через несколько минут после тревоги, которую объявили в 23:02. Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе баллистики.
Информацию о местах и последствиях прилетов официально пока не сообщали.
Тревогу на Харьковщине ночью объявляли несколько раз: после отбоя в 23:48 сирены извещали об опасности с 23:51 по 00:24; с 02:25 по 02:59 и уже утром — с 06:23 по 07:04. В первых двух случаях ВС ВСУ информировали об угрозе применения врагом баллистического вооружения. В третьем — о взлете носителя ракеты «Кинжал», российского самолета МиГ-31К. По состоянию на 07:15 воздушной тревоги в Харьковской области нет.
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- • Дата публикации материала: 8 августа 2024 в 07:15;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив»".