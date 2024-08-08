Главные новости Харькова 8 августа: как прошла ночь

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

07:15

На Харьковщине слышали взрывы, за ночь было несколько тревог

Поздним вечером на Харьковщине слышали взрывы. Они прозвучали в Чугуевском районе через несколько минут после тревоги, которую объявили в 23:02. Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе баллистики.

Информацию о местах и последствиях прилетов официально пока не сообщали.

Тревогу на Харьковщине ночью объявляли несколько раз: после отбоя в 23:48 сирены извещали об опасности с 23:51 по 00:24; с 02:25 по 02:59 и уже утром — с 06:23 по 07:04. В первых двух случаях ВС ВСУ информировали об угрозе применения врагом баллистического вооружения. В третьем — о взлете носителя ракеты «Кинжал», российского самолета МиГ-31К. По состоянию на 07:15 воздушной тревоги в Харьковской области нет.