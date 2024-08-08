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Удар «Искандером» по Харькову: количество пострадавших вновь возросло

Происшествия 18:11   08.08.2024
Елена Нагорная
Удар «Искандером» по Харькову: количество пострадавших вновь возросло

До 13 возросло количество пострадавших от вражеского удара «Искандером» по Шевченковскому району Харькова утром 6 августа.

За медицинской помощью обратилась 52-летняя женщина, сообщили в областной прокуратуре.

Напомним, взрыв прогремел в Харькове около 10 часов утра 6 августа. Армия РФ ударила по территории жилой застройки в Шевченковском районе «Искандером», сообщили в облпрокуратуре. Повреждения получили здание поликлиники, офисные и гаражные помещения, общежитие вуза, нежилые здания и 25 автомобилей. В жилых многоэтажках выбиты окна.  Начальник ГУ Нацполиции Харьковщины Владимир Тимошко проинформировал о 12 пострадавших гражданских, среди них — восьмимесячный мальчик и десять женщин. Из-под завалов чрезвычайники спасли пятерых человек.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 8 августа 2024 в 18:11;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "До 13 возросло количество пострадавших от вражеского удара «Искандером» по Шевченковскому району Харькова утром 6 августа. ".