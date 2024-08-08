Удар «Искандером» по Харькову: количество пострадавших вновь возросло
До 13 возросло количество пострадавших от вражеского удара «Искандером» по Шевченковскому району Харькова утром 6 августа.
За медицинской помощью обратилась 52-летняя женщина, сообщили в областной прокуратуре.
Напомним, взрыв прогремел в Харькове около 10 часов утра 6 августа. Армия РФ ударила по территории жилой застройки в Шевченковском районе «Искандером», сообщили в облпрокуратуре. Повреждения получили здание поликлиники, офисные и гаражные помещения, общежитие вуза, нежилые здания и 25 автомобилей. В жилых многоэтажках выбиты окна. Начальник ГУ Нацполиции Харьковщины Владимир Тимошко проинформировал о 12 пострадавших гражданских, среди них — восьмимесячный мальчик и десять женщин. Из-под завалов чрезвычайники спасли пятерых человек.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: искандер, ракета, удар, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 8 августа 2024 в 18:11;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "До 13 возросло количество пострадавших от вражеского удара «Искандером» по Шевченковскому району Харькова утром 6 августа. ".