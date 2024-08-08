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Удар «Искандера» по Харькову: аварийно-спасательные работы длились более суток

Происшествия 11:54   08.08.2024
Оксана Горун
Удар «Искандера» по Харькову: аварийно-спасательные работы длились более суток

В ГСЧС сообщили о завершении аварийно-спасательных работ на месте последнего прилета в центре Харькова, который произошел 6 августа.

«Аварийно-спасательные работы на месте попадания продолжались на протяжении полутора суток, время от времени прерываясь из-за угрозы повторных воздушных ударов. Это требовало не только физической выносливости, но и психологической устойчивости», — поделилась пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

аварийно-спасательные работы на месте прилета искандера по Харькову

На месте в день удара спасли пять человек, своевременно вытащив их из-под завалов.

аварийно-спасательные работы на месте прилета искандера по Харькову 4

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аварийно-спасательные работы на месте прилета искандера по Харькову 2

Напомним, взрыв прогремел в Харькове в 09:52. По предварительным данным, армия РФ ударила по территории жилой застройки в Шевченковском районе «Искандером», сообщили в облпрокуратуре. Повреждения получили здание поликлиники, офисные и гаражные помещения, общежитие вуза, нежилые здания и 25 автомобилей. В жилых многоэтажках выбиты окна.  Начальник ГУ Нацполиции Харьковщины Владимир Тимошко проинформировал о 12 пострадавших гражданских, среди них — восьмимесячный мальчик и десять женщин. Из-под завалов чрезвычайники спасли пятерых человек.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 8 августа 2024 в 11:54;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ГСЧС сообщили о завершении аварийно-спасательных работ на месте последнего прилета в центре Харькова, который произошел 6 августа".