Удар «Искандера» по Харькову: аварийно-спасательные работы длились более суток

В ГСЧС сообщили о завершении аварийно-спасательных работ на месте последнего прилета в центре Харькова, который произошел 6 августа.

«Аварийно-спасательные работы на месте попадания продолжались на протяжении полутора суток, время от времени прерываясь из-за угрозы повторных воздушных ударов. Это требовало не только физической выносливости, но и психологической устойчивости», — поделилась пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

На месте в день удара спасли пять человек, своевременно вытащив их из-под завалов.

Напомним, взрыв прогремел в Харькове в 09:52. По предварительным данным, армия РФ ударила по территории жилой застройки в Шевченковском районе «Искандером», сообщили в облпрокуратуре. Повреждения получили здание поликлиники, офисные и гаражные помещения, общежитие вуза, нежилые здания и 25 автомобилей. В жилых многоэтажках выбиты окна. Начальник ГУ Нацполиции Харьковщины Владимир Тимошко проинформировал о 12 пострадавших гражданских, среди них — восьмимесячный мальчик и десять женщин. Из-под завалов чрезвычайники спасли пятерых человек.