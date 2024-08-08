Удар “Іскандера” по Харкову: аварійно-рятувальні роботи тривали понад добу
У ДСНС повідомили про завершення аварійно-рятувальних робіт на місці останнього прильоту в центрі Харкова, який стався 6 серпня.
“Аварійно-рятувальні роботи на місці влучання тривали впродовж півтори доби, час від часу перериваючись через загрозу повторних повітряних ударів. Це вимагало від надзвичайників не лише фізичної витривалості, але й психологічної стійкості”, – поділилася пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.
На місці в день удару врятували п’ятеро людей, яких вчасно витягли з-під завалів.
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Нагадаємо, вибух пролунав у Харкові о 09:52. За попередніми даними, армія РФ вдарила по території житлової забудови в Шевченківському районі «Іскандером», повідомили в облпрокуратурі. Пошкодження отримали будівля поліклініки, офісні та гаражні приміщення, гуртожиток вишу, нежитлові будівлі та 25 автомобілів. У житлових багатоповерхівках вибиті вікна. Начальник ГУ Нацполіції Харківщини Володимир Тимошко поінформував про 12 постраждалих цивільних, серед них – восьмимісячний хлопчик та десять жінок. З-під завалів надзвичайники врятували п’ятьох людей.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: ГСЧС, искандер, новини Харкова, ракетний удар;
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Серпня 2024 в 11:54;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ДСНС повідомили про завершення аварійно-рятувальних робіт на місці останнього прильоту в центрі Харкова, який стався 6 серпня".