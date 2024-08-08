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Удар “Іскандером” по Харкову: кількість постраждалих знову зросла

Події 18:11   08.08.2024
Олена Нагорна
Удар “Іскандером” по Харкову: кількість постраждалих знову зросла

До 13 зросла кількість постраждалих від ворожого удару “Іскандером” по Шевченківському району Харкова вранці 6 серпня.

По медичну допомогу звернулася 52-річна жінка, повідомили в обласній прокуратурі.

Нагадаємо, вибух пролунав у Харкові близько 10-ї ранку 6 серпня. Армія РФ вдарила по території житлової забудови в Шевченківському районі «Іскандером», повідомили в облпрокуратурі. Пошкодження отримали будівля поліклініки, офісні та гаражні приміщення, гуртожиток вишу, нежитлові будівлі та 25 автомобілів. У житлових багатоповерхівках вибиті вікна. Начальник ГУ Нацполіції Харківщини Володимир Тимошко поінформував про 12 постраждалих цивільних, серед них – восьмимісячний хлопчик та десять жінок. З-під завалів надзвичайники врятували п’ятьох людей.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Серпня 2024 в 18:11;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "До 13 зросла кількість постраждалих від ворожого удару “Іскандером” по Шевченківському району Харкова вранці 6 серпня. ".