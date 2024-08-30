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РФ вдарила КАБами по 3 районах Харкова, вже 42 поранених – прокуратура (фото)

Події 18:46   30.08.2024
Оксана Якушко
РФ вдарила КАБами по 3 районах Харкова, вже 42 поранених – прокуратура (фото)

Куди поцілили КАБ РФ, повідомила Харківська обласна прокуратура.

Близько 15:15 збройні сили РФ завдали масованих ударів по Харкову.

Пряме влучання зафіксовано у 12-поверховий житловий будинок в Індустріальному районі Харкова. Сталась пожежа, ліквідація якої триває.

У Київському районі пошкоджені гаражі та навчальний заклад. У Слобідському районі пошкоджені житлові будинки.

Станом на зараз пʼятеро людей, серед них 14-річна дівчинка, загинули. 42 – зазнали поранень.

За попередніми даними, удари по місту завдали КАБами з н.п Дубове Бєлгородської області рф з літаків СУ-34.

Нагадаємо, КАБи летіли по Харкову після 15:18. Вибухи пролунали у чотирьох районах міста: у центрі, в Індустріальному, Немишлянському та Слобідському. Начальник ГУ Нацполіції Харківщини Володимир Тимошко повідомив: по місту прилетіли п’ять керованих авіабомб. У Немишлянському районі КАБ влучив у дитячий майданчик на бульварі Юр’єва, загинула 14-річна дівчинка. В Індустріальному “приліт” був просто по житловій 12-поверхівці. Один із під’їздів будинку частково зруйнований, на місці виникла пожежа. У Слобідському районі зафіксували два “прильоти, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов. Один КАБ ударив по складських приміщеннях, другий поблизу житлових будинків. У центрі влучання було у землю, горіла трава.

Відомо про п’ятьох загиблих, більшість – мешканці багатоповерхівки. Ще 47 людей постраждали. Мер Харкова Ігор Терехов заявив, що ситуація у пошкодженій багатоповерхівці – дуже складна. Також, за його даними, повністю зруйновані декілька приватних будинків. У Харкові після ударів виникли перебої з електрикою, проте обленерго запевнило, що незабаром усі полагодять. Подальшу долю пошкодженої багатоповерхівки вирішать після завершення аварійно-рятувальних робіт.

Керівник облпрокуратури Олександр Фільчаков повідомив, що КАБи на Харків скидали російські літаки СУ-34 із території Бєлгородської області. Вони відбомбилися за 25 кілометрів до кордону поблизу населеного пункту Дубове. До найвіддаленішого місця влучення КАБи пролетіли 65 кілометрів. На трагедію у Харкові вже відреагував президент Володимир Зеленський. Він зазначив, що Україні потрібні можливості знищувати російську авіацію на аеродромах, де вона базується. А для цього партнери мають надати дозвіл на використання далекобійної зброї. Терехов підкреслив: місто потребує сучасного протиповітряного захисту.

Читайте також: Синєгубов: у Харкові 47 постраждалих, 20 – тяжкі або вкрай тяжкі (відео)

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Серпня 2024 в 18:46;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Куди поцілили КАБ РФ, повідомила Харківська обласна прокуратура.".