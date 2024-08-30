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РФ ударила КАБами по 3 районам Харькова, уже 42 раненых — прокуратура (фото)

Происшествия 18:46   30.08.2024
Оксана Якушко
РФ ударила КАБами по 3 районам Харькова, уже 42 раненых — прокуратура (фото)

Куда попали КАБ РФ, сообщила Харьковская областная прокуратура.

Около 15:15 вооруженные силы РФ нанесли массированные удары по Харькову.

Прямое попадание зафиксировано в 12-этажном жилом доме в Индустриальном районе Харькова. Произошел пожар, ликвидация которого продолжается.

В Киевском районе повреждены гаражи и учебное заведение. В Слободском районе повреждены жилые дома.
По состоянию на данный момент пять человек, в том числе 14-летняя девочка, погибли. 42 — получили ранения.

По предварительным данным, удары по городу нанесли КАБами из н.п. Дубово Белгородской области РФ с самолетов СУ-34.

Напомним, КАБы летели на Харьков после 15:18. Взрывы прогремели в четырех районах города: в центре, в Индустриальном, Немышлянском и Слободском. Начальник ГУ Нацполиции Харьковщины Владимир Тимошко сообщил: по городу прилетело пять корректируемых авиабомб. В Немышлянском районе КАБ попал по детской площадке на бульваре Юрьева, погибла 14-летняя девочка. В Индустриальном «прилет» был прямо по жилой 12-этажке. Один из подъездов дома частично разрушен, на месте возник пожар. В Слободском районе зафиксировали два «прилета», сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов. Один КАБ ударил по складским помещениям, второй — вблизи жилых домов. В центре попадание было в землю, горела трава.

Известно о пяти погибших, большинство — жители многоэтажки. Еще 47 человек пострадали. Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что ситуация в поврежденной многоэтажке — очень сложная. Также, по его данным, полностью разрушены несколько частных домов. В Харькове после ударов возникли перебои с электричеством, однако облэнерго заверило, что скоро все уладят. Дальнейшую судьбу поврежденной многоэтажки решат после завершения аварийно-спасательных работ.

Руководитель облпрокуратуры Александр Фильчаков сообщил, что КАБы на Харьков сбрасывали российские самолеты СУ-34 с территории Белгородской области. Они отбомбились за 25 километров до границы — вблизи населенного пункта Дубовое. До самого отдаленного места попадания КАБы пролетели 65 километров. На трагедию в Харькове уже отреагировал президент Владимир Зеленский. Он отметил, что Украине нужны возможности уничтожать российскую авиацию на аэродромах, где она базируется. А для этого партнеры должны предоставить разрешение на использование дальнобойного оружия. Терехов подчеркнул: город нуждается в современной противовоздушной защите.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 30 августа 2024 в 18:46;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Куда попали КАБ РФ, сообщила Харьковская областная прокуратура.".